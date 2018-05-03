Ещё
Ветераны отечественного футбола возложили венки на Могилу Неизвестного солдата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветераны отечественного футбола возложили венки на Могилу Неизвестного солдата 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 3 мая, в преддверии Дня Победы прославленные ветераны отечественного футбола возложили венки у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
Традиционное мероприятие посетили руководители РФС и представители профессиональных футбольных лиг, а также известные отечественные игроки Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Алексей Парамонов, Сергей Ольшанский, Анзор Кавазашвили, Валентин Афонин и многие другие заслуженные ветераны. Кроме того, почтить память пришли вдовы прославленных игроков.
О мероприятии высказался известный советский футболист Владимир Пономарёв. «Возложение венков у Могилы Неизвестного солдата — это очень торжественное мероприятие. Мы проводим его каждый год. С удовольствием собираемся все вместе посмотреть друг на друга, а также почтить память наших воинов, которые полегли и сложили головы за наше светлое счастливое будущее. Спасибо им и простите нас», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.
Чемпионат.com: последние новости
Дадашева и Гурова поборются за бронзовые медали чемпионата Европы Букмекеры оценили шансы «Арсенала» выбить «Атлетико» из Лиги Европы Геркус: мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит «Локомотиву» по праву
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение