Ветераны отечественного футбола возложили венки на Могилу Неизвестного солдата 

Сегодня, 3 мая, в преддверии Дня Победы прославленные ветераны отечественного футбола возложили венки у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
Традиционное мероприятие посетили руководители РФС и представители профессиональных футбольных лиг, а также известные отечественные игроки Никита Симонян, Александр Мирзоян, Владимир Пильгуй, Алексей Парамонов, Сергей Ольшанский, Анзор Кавазашвили, Валентин Афонин и многие другие заслуженные ветераны. Кроме того, почтить память пришли вдовы прославленных игроков.
О мероприятии высказался известный советский футболист Владимир Пономарёв. «Возложение венков у Могилы Неизвестного солдата — это очень торжественное мероприятие. Мы проводим его каждый год. С удовольствием собираемся все вместе посмотреть друг на друга, а также почтить память наших воинов, которые полегли и сложили головы за наше светлое счастливое будущее. Спасибо им и простите нас», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.