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Sarycev Power Expo: районные спортсмены стали победителями соревнований по боксу
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Sarycev Power Expo: районные спортсмены стали победителями соревнований по боксу 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Студенты колледжа «Царицыно» стали победителями на городских соревнованиях по боксу. Открытый ринг стал частью международной выставки Sarycev Power Expo, которая проходила в парке Сокольники.
Студенты Рустам Гатаев, Алексей Степанов и Алексей Бурцев заняли первые места в своих категориях. Чемпионы уже несколько лет успешно занимаются в Боксерском клубе «Шторм».
— Мы уже давно сотрудничаем с ребятами из колледжа «Царицыно», — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» тренер «Шторма» Роман Асланов. — Все тренировки мы проводим бесплатно. Чтобы как-то повышать свои навыки ведения боя, мы стараемся пару раз в месяц выезжать на какие-нибудь соревнования. К каждому из них мы тщательно готовимся.
Проходят тренировки в зале политехнического отделения колледжа «Царицыно» в понедельник, среду и пятницу. А по вторникам и четвергам спортсмены бегут пять километров в парке на Борисовских прудах и в «Царицыне».
Фото: Боксерский клуб «Шторм»
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