Ещё
Йорк объяснил причину превосходства «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Йорк объяснил причину превосходства «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Посмотрите на главного соперника в лице „голубой“ половины Манчестера. Не говорите мне, что их игроки намного превосходят тех футболистов, которые есть у нас. Посмотрите на Энтони Мартиаля, Рэшфорда, Лингарда, Санчеса, Лукаку. У нас — очень сильная атака.
Разница заключается в том, что у них есть тренер, который мыслит позитивно и хочет играть в атакующий футбол. С „красной“ стороны у нас есть тренер, который хочет выигрывать со счетом 1:0 и играть в оборонительный футбол. В этом разница», — цитирует бывшего футболиста Manchester Evening News.
Soccer News: последние новости
Стали известны подробности переговоров между "МЮ" и Феллаини Клубы АПЛ интересуются нападающим "Рубина" Иньеста может пропустить Эль Класико
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение