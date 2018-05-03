Йорк объяснил причину превосходства «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед»

«Посмотрите на главного соперника в лице „голубой“ половины Манчестера. Не говорите мне, что их игроки намного превосходят тех футболистов, которые есть у нас. Посмотрите на Энтони Мартиаля, Рэшфорда, Лингарда, Санчеса, Лукаку. У нас — очень сильная атака.

Разница заключается в том, что у них есть тренер, который мыслит позитивно и хочет играть в атакующий футбол. С „красной“ стороны у нас есть тренер, который хочет выигрывать со счетом 1:0 и играть в оборонительный футбол. В этом разница», — цитирует бывшего футболиста Manchester Evening News.