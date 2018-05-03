ХК «Сочи» подписал договор о партнерстве с клубом ВХЛ «Рязань»

«Сочи» и «Рязань» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках которого южане смогут командировать в команду ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики.

ХК «Рязань» был основан в 1999 году, однако история хоккея в городе берет свое начало с 1949-го, когда рязанская команда играла еще на любительском уровне. Свои выступления «Рязань» начинала во второй лиге чемпионата России, при этом домашние матчи команда проводила в Воскресенске. В 2005 году в Рязани появилась своя арена — Дворец спорта «Олимпийский». Она вмещает 3000 зрителей и на ней «горожане выступают до сих пор.