Ещё
ХК «Сочи» подписал договор о партнерстве с клубом ВХЛ «Рязань»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ХК «Сочи» подписал договор о партнерстве с клубом ВХЛ «Рязань» 

Советский спорт 35 минут назад
«Сочи» и «Рязань» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках которого южане смогут командировать в команду ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики.
ХК «Рязань» был основан в 1999 году, однако история хоккея в городе берет свое начало с 1949-го, когда рязанская команда играла еще на любительском уровне. Свои выступления «Рязань» начинала во второй лиге чемпионата России, при этом домашние матчи команда проводила в Воскресенске. В 2005 году в Рязани появилась своя арена — Дворец спорта «Олимпийский». Она вмещает 3000 зрителей и на ней «горожане выступают до сих пор.
Советский спорт: последние новости
Брайан Идову: ЧМ-2018 поможет улучшить ситуацию с расизмом в России «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, а Анчелотти возглавит «Ювентус». Главные новости утра Юрий Семин: Матч с «Краснодаром» шел до ошибки, которую допустили мы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201841
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
18-летняя регбистка погибла по время матча10
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение