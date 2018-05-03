Сергей Прядкин: Жалко, что «Тосно» и «Авангард» дошли до финала, до путевки в европейский турнир

— «Тосно» может выиграть в Кубке России, но может не пройти лицензирование. Вы будете помогать? — К сожалению, это так. Существует лицензирование, не только в РФС , но и в УЕФА . Я пока не хочу обижать ни «Авангард», ни «Тосно» — непонятно, кто выиграет, но надо соответствовать требованиям. Подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала, до путевки в европейский турнир. Посмотрим, какая будет оценка РФС, мы будем смотреть и помогать. Это то, о чем я уже говорил — задача должна быть не сиюминутный, — приводит слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».