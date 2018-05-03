Ещё
Сергей Прядкин: Жалко, что «Тосно» и «Авангард» дошли до финала, до путевки в европейский турнир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Прядкин: Жалко, что «Тосно» и «Авангард» дошли до финала, до путевки в европейский турнир 

Советский спорт 1 час назад
— «Тосно» может выиграть в Кубке России, но может не пройти лицензирование. Вы будете помогать?
— К сожалению, это так. Существует лицензирование, не только в РФС, но и в УЕФА. Я пока не хочу обижать ни «Авангард», ни «Тосно» — непонятно, кто выиграет, но надо соответствовать требованиям. Подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала, до путевки в европейский турнир. Посмотрим, какая будет оценка РФС, мы будем смотреть и помогать. Это то, о чем я уже говорил — задача должна быть не сиюминутный, — приводит слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Советский спорт: последние новости
Васильев объединился с Майгуровым и будет претендовать на пост вице-президента СБР Фрэнк Мир – о поражении от Емельяненко: Я потерял свое хладнокровие Карасев обслужит матч "Ред Булл Зальцбург" - "Марсель" в Лиге Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча8
Как России тягаться с Канадой и США?2
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна7
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Зенит» подаст жалобу в ФИФА
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение