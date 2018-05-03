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Бывший футболист сборной Англии Фердинанд не смог получить боксерскую лицензию
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Бывший футболист сборной Англии Фердинанд не смог получить боксерскую лицензию 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 3 мая. Британский боксерский контрольный совет отказал бывшему защитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Рио Фердинанду в получении профессиональной боксерской лицензии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.
Ранее Фердинанд говорил, что планирует начать карьеру боксера, англичанин вызывал на свой первый бой британских боксеров Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью.
"С горечью в сердце я вешаю обратно свои перчатки на гвоздь", — сказал Фердинанд.
Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2014 год и завершил карьеру игрока в 2015 году. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза — Суперкубок Англии, дважды — Кубок футбольной лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету Фердинанда 312 матчей за клуб и 7 голов. В составе сборной Англии защитник провел 81 игру и забил 3 мяча.
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