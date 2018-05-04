Ещё
Рио Фердинанду не удалось начать карьеру в профессиональном боксе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рио Фердинанду не удалось начать карьеру в профессиональном боксе 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не сможет начать карьеру в профессиональном боксе. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) отказал экс-футболисту в выдаче боксёрской лицензии.
«С тяжелым сердцем я вешаю перчатки на гвоздь. Сказать, что я разочарован этим решением — это ещё мягко сказано. Трудно смириться с тем, что мне не предоставили шанс проявить свои способности через стандартное аттестование, доступное другим», — прокомментировал решение совета Фердинанд в Facebook.
Футбольную карьеру Фердинанд завершил в мае 2015 года, спустя три дня после ухода из «Куинз Парк Рейнджерс».
Чемпионат.com: последние новости
Прогнозы на полуфинал Лиги Европы между «Атлетико» и Арсеналом» Хьюитт, Шарапова, Бушар, Серена, Джокович, Младенович, Векич в соцсетях Ещенко: результаты «Локомотива» в последних матчах не удивили
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги Европы
Игроки НХЛ не помогут России
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Тарасов избил фаната «Спартака»
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение