Рио Фердинанду не удалось начать карьеру в профессиональном боксе

Бывший защитник « Манчестер Юнайтед » и сборной Англии Рио Фердинанд не сможет начать карьеру в профессиональном боксе. Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) отказал экс-футболисту в выдаче боксёрской лицензии.

«С тяжелым сердцем я вешаю перчатки на гвоздь. Сказать, что я разочарован этим решением — это ещё мягко сказано. Трудно смириться с тем, что мне не предоставили шанс проявить свои способности через стандартное аттестование, доступное другим», — прокомментировал решение совета Фердинанд в Facebook.

Футбольную карьеру Фердинанд завершил в мае 2015 года, спустя три дня после ухода из «Куинз Парк Рейнджерс».