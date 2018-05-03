6 лучших мест для серфинга в России

Чтобы заняться серфингом, не обязательно пересекать половину земного шара, отлично покататься на волнах можно и в России. Для этого здесь есть все условия. Российские серферы облюбовали уже многочисленные пляжи нашей страны, бухты и острова и с большим удовольствием оттачивают мастерство, покоряя самые высокие волны. Редакция «КТО?ЧТО?ГДЕ?» подготовила список основных мест, где можно встать на доску и получить массу эмоций от катания, не меньше, чем, например, на Бали или в Марокко.

Камчатка

Хотите отличный серфинг — езжайте на Камчатку. Продвинутые серферы считают полуостров одним из лучших мест в России для занятий этим видом спорта. Причем кататься здесь можно круглый год. Основные споты Камчатки расположены на Халактырском пляже, который омывается холодными водами Тихого океана. Зимой вода здесь остывает до 0/-2 градусов, поэтому условия в этот период довольно суровые. Но разве это останавливало настоящих экстремалов, ведь именно в зимнее время здесь можно поймать самую большую волну. В летний сезон вода прогревается до 15 градусов, температура воздуха высокая, поэтому кататься на доске очень комфортно. Стоит заметить, что первооткрывателями Камчатского серфинга стали иностранные райдеры, которые в 2012 году отправились на поиски новых мест для катания. Они были поражены тем, что увидели, и поделились своими впечатлениями со всем миром, показав фильм об этой поездке.

Калининград

Калининград стоит на втором месте по популярности у российских серферов. И все это из-за того, что регион находится в непосредственной близости к Атлантическому океану, чьи шторма регулярно доходят до Балтийского моря. Основные серф-споты Калининграда расположены на пляже города Балтийск, в городах-курортах Пионерский и Зеленоградск, а также на отдельных участках Куршской косы. Здесь вы можете поймать разные типы волн и найти спот для своего уровня подготовки. А учитывая тот факт, что Балтийское море в районе Калининграда не замерзает, серфингом заниматься в регионе можно круглогодично.

Владивосток

Это еще один главный серф-город в России, где также можно поймать крутейшие волны и получить удовольствие от серфинга. Самым популярным местом в столице Приморья считается остров Рейнеке. Кататься здесь можно даже зимой, однако не на каждом споте есть такая возможность. Также хорошие волны можно найти в бухтах Патрокл, Щитовая, Шамора, Чернышева и на острове Русский. Как говорят опытные спортсмены, качество катания во Владивостоке находится на высоком уровне и это несмотря на то, что здесь море, а не океан.

Санкт-Петербург

Серфинг есть и в северной столице нашей страны. Причем сезон катания длится здесь с ранней весны и до начала/середины зимы, до тех пор пока водоемы не покроются льдом. Главные споты Питера расположены на берегу Финского залива, а именно в поселке Солнечное (пляж Ласковый) и на мысе Флотский, который больше интересен опытным райдерам. Также попробовать поймать волну можно и на Ладожском озере. Конечно, в Санкт-Петербурге вы не найдете идеально ровную волну в 10 метров высотой, ведь туда не приходит океанский свелл, но вот в 5 — вполне реально.

Краснодарский край

Черное море — это не Тихий океан, но и тут можно найти интересные места для занятий серфингом. Например, в Геленджике. Здесь просто идеальные погодные условия для того, чтобы покататься на доске. Сильные ветра в городе дуют в период с мая по октябрь, поэтому сезон достаточно продолжительный. Еще одно популярное место у любителей экстрима — это курортный поселок Лазаревское в 70 км от Сочи. За длинной и правильной волной ехать нужно именно сюда. Покататься можно и в Анапе. Одним из удобных мест для серфинга считается «Плачущая скала», которая расположена в 200 м от пляжа «Малая бухта». Однако этот спот подходит больше новичкам, а не продвинутым райдерам, поскольку волны здесь не превышают 1,5 метров.

Если вдруг вас не устраивают споты в Краснодарском крае, то попробовать покататься в Черном море можно и в Крыму. В регионе созданы идеальные условия для занятий серфингом. Однако стоит отметить, что не весь Крымский полуостров пригоден для катания. Лучшим местом для серфинга считается западная часть Крыма, а также берег Феодосии. Именно здесь вы найдете большинство лучших спотов Черного моря. Самый популярный из них находится в поселке Приморский. Здесь идеальный берег, нет камней и скал, а вот ветровые волны чересчур скоростные. Поэтому кататься на этом споте можно только опытным райдерам. Начинающие покорители волн могут оттачивать свое мастерство в поселке Учкуевка. В этом месте формируются широкие, медленные, но при этом сравнительно высокие волны. На озере Донузлав и в селе Межводное также собираются малоопытные серферы. На этих спотах всегда есть ветер и волны, отчего процесс обучения проходит намного быстрее. Осенью и зимой отлично посерфить можно в поселке Оленевка. Здесь практически нет недостатка в ветре, что позволяет серферам ловить волну одну за одной.