Сесар Навас хочет отсудить у «Ростова» 80 млн рублей

Палата по разрешению споров ФИФА рассудит конфликт между «Ростовом» и бывшим игроком клуба Сесаром Навасом. Испанский защитник хочет отсудить у клуба € 1,05 млн (более 80 млн рублей), сообщает RostovGazeta.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, «Ростов» заключил контракт на 353 тыс. рублей с юридической компанией, которая будет представлять интересы клуба в суде.

Напомним, Навас выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. В настоящее время 38-летний защитник является игроком «Рубина».