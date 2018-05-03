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Сесар Навас хочет отсудить у «Ростова» 80 млн рублей
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Сесар Навас хочет отсудить у «Ростова» 80 млн рублей 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Палата по разрешению споров ФИФА рассудит конфликт между «Ростовом» и бывшим игроком клуба Сесаром Навасом. Испанский защитник хочет отсудить у клуба € 1,05 млн (более 80 млн рублей), сообщает RostovGazeta.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, «Ростов» заключил контракт на 353 тыс. рублей с юридической компанией, которая будет представлять интересы клуба в суде.
Напомним, Навас выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. В настоящее время 38-летний защитник является игроком «Рубина».
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