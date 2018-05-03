Амьен — ПСЖ: прогноз на матч с участием чемпиона

В пятницу вечером тридцать шестой тур чемпионата Франции откроет противостояние «Амьена» и «ПСЖ». Команда Кристофа Пелиссье уже ни за что не борется, как и команда Унаи Эмери, досрочно оформившая чемпионский титул. Таким образом, в отчётном поединке футболисты могут сыграть в своё удовольствие и поразить зрителям праздник.

Амьен

За три тура до финиша чемпионата «Амьен» на десять очков отстаёт от шестого места и на девять очков опережает зону стыковых игр с представителем Лиги 2. В сложившейся ситуации подопечные Кристофа Пелиссье могут чувствовать себя достаточно комфортно и доигрывать сезон в своё удовольствие. На прошлых выходных «единороги» смогли сыграть вничью с «Монако» (0:0), что привело к откату монегасков на третье место. Теперь футболисты «Амьена» не прочь дать бой «ПСЖ».

У «ПСЖ» в текущем сезоне остался один важный матч — финал Кубка Франции с «Ле-Эрбье». Чемпионат же подопечные Унаи Эмери просто доигрывают, сумев обеспечить титул Лиги 1 несколько недель назад. На прошлых выходных парижане были близки к домашнему поражению от «Генгама», но благодаря ошибке арбитра смогли отыграть два гола и вырвать ничью (2:2). С «Амьеном» новоиспечённые чемпионы Франции постараются выступить лучше.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «де ла Ликорн», которая стартует в 21:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Амьен" — «ПСЖ»: +0=0-1. Разница мячей: 0-2.

Первый круг: 0:2.

В первом туре текущего чемпионата «ПСЖ» и «Амьен» впервые встретились в Лиге 1. Тогда на «Парк де Пренс» хозяева одержали победу благодаря голам Эдинсона Кавани и Хавьера Пасторе.

Интересные факты

— В 7 последних матчах Лиги 1 «Амьен» потерпел только одно поражение (3 победы, 3 ничьих).

— В 2 последних домашних матчах чемпионата «Амьен» побеждал, забивая соперникам по 3 гола.

— «ПСЖ» не проигрывал в 13 последних матчах Лиги 1 (11 побед, 2 ничьи).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Амьен" в последнее время показывает неплохой футбол и результаты. Отсутствие мотивации у футболистов «ПСЖ» может помочь команде Кристофа Пелиссье дать бой новоиспечённым чемпионам Франции. Наша ставка: «Амьен» с форой (+1,5)" с коэффициентом 1.9.