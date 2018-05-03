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Геркус: мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит «Локомотиву» по праву
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Геркус: мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит «Локомотиву» по праву 

Чемпионат.com 58 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус в преддверии домашнего матча с «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ, в котором москвичи в случае победы станут чемпионами России, обратился к болельщикам.
«Вместе и до конца! Сейчас на второй план отходит то, что будет с нами потом, после этого головокружительного сезона. Он навсегда останется в нашей памяти как сезон сумасшедших надежд и — в наших силах сделать это — сумасшедшего счастья. Где-то мы упали, но обязательно поднимемся! Мы делали это не раз. Как бы тяжело ни складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой. С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдём до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем всё и победим! Нас атакуют и на поле, и за его пределами. Но это совершенно не страшно, когда мы все вместе: руководство, тренерский штаб, игроки. Это не страшно тогда, когда есть единый клуб, в который вложено столько сил, в котором реализовано столько идей и в который верят столько людей. Я знаю, что у нас единый клуб есть! Скоро в этом в очередной раз убедитесь и вы», — написал Геркус в социальной сети «ВКонтакте».
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