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Сестра Шипулина: были случаи, когда приходилось заступаться за Антона
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Сестра Шипулина: были случаи, когда приходилось заступаться за Антона 

Чемпионат.com 29 минут назад
Анна Шипулина, сестра российского биатлониста Антона Шипулина, рассказала об их детстве.
«Мы везде ходили вместе. Вместе дрались, вместе на велосипедах ездили, на мопедах. Я была такая пацанка, подстраивалась под мальчишечий образ. Бегали по гаражам, обливались водой во дворе. Все вместе.
Где-то до 10 класса я была выше его на голову точно. Были случаи, когда приходилось даже заступаться за Антошу. Может, мой рост и пугал парней? Был случай, когда пришлось отгонять банду от Антона, размахивая рюкзаком. В школьном дворе какие-то ребята окружили Антона, я увидела это в окно, выбежала, размахивая рюкзаком, что-то кричала. Толпа рассосалась, и мы убежали.
А Настя Кузьмина — на три года нас старше. Настя больше разруливала конфликты между нами дома. Их бывало много, родители днём работали, мы оставались одни. Конечно, были разные перепалки между нами, разборки. У нас была пятикомнатная квартира, но до 12 лет мы с Антоном жили в одной комнате.
У нас была двухъярусная кровать. Я спала на первом ярусе, Антон на втором, из-за этого было много конфликтов. Но было зато куда разбежаться, запереть дверь. Потому гоняли по всему дому так, что соседи приходили вечером и ругались на нас.
А Настя пыталась нас разнять, решить все мирно и спокойно. Родители, когда уходили с утра, давали ей наказ: «Ты, как старшая сестра, будь и мамой, и судьей между ними, пытайся их угомонить». Но и ей иногда попадало из-за того, что мы конфликтовали. Настя часто не выдерживала, уходила к соседям, пыталась их привлечь, в итоге сейчас мы вспоминаем все это с улыбкой.
В нашей комнате, где мы с Антошкой жили, был такой спортивный уголок — лесенка, канат, кольца. Мы на них висели, дурили. Когда мы были мелкие, гоняли по квартире на велосипеде, а Настя у нас светофором была. Здорово и весело вместе жить, придумывать совместные игры.
Антоха был более активным. Когда были какие-то споры между нами, мама всегда ставила нас вместе и спрашивала, кто виноват, что случилось. И Антоха меня подговаривал: «Анька, давай сейчас ты признаешься, что ты виновата, а потом я». Он такой хитрюга был. Наказывали нас не жестко — запрещали гулять, смотреть телевизор, заниматься, читать, учить.
Помню, мы тренировались и вместе, и порознь. Вместе ездили на тренировки. Из дома на тренировку мы ехали около часа на автобусе, но мы держались вместе. После тренировок и в футбол гоняли, задерживались, и в волейбол.
Антон, когда проигрывал, переживал, конечно. Он всегда старался быть лучше и совершеннее. Но до юношества он не был лидером, мы с ним всегда занимали 3-4-е места. Были спортсмены, которые были нас выше и сильнее", — рассказала Шипулина.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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