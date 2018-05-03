Сестра Шипулина: были случаи, когда приходилось заступаться за Антона

Анна Шипулина, сестра российского биатлониста Антона Шипулина , рассказала об их детстве.

«Мы везде ходили вместе. Вместе дрались, вместе на велосипедах ездили, на мопедах. Я была такая пацанка, подстраивалась под мальчишечий образ. Бегали по гаражам, обливались водой во дворе. Все вместе.

Где-то до 10 класса я была выше его на голову точно. Были случаи, когда приходилось даже заступаться за Антошу. Может, мой рост и пугал парней? Был случай, когда пришлось отгонять банду от Антона, размахивая рюкзаком. В школьном дворе какие-то ребята окружили Антона, я увидела это в окно, выбежала, размахивая рюкзаком, что-то кричала. Толпа рассосалась, и мы убежали.

А Настя Кузьмина — на три года нас старше. Настя больше разруливала конфликты между нами дома. Их бывало много, родители днём работали, мы оставались одни. Конечно, были разные перепалки между нами, разборки. У нас была пятикомнатная квартира, но до 12 лет мы с Антоном жили в одной комнате.

У нас была двухъярусная кровать. Я спала на первом ярусе, Антон на втором, из-за этого было много конфликтов. Но было зато куда разбежаться, запереть дверь. Потому гоняли по всему дому так, что соседи приходили вечером и ругались на нас.

А Настя пыталась нас разнять, решить все мирно и спокойно. Родители, когда уходили с утра, давали ей наказ: «Ты, как старшая сестра, будь и мамой, и судьей между ними, пытайся их угомонить». Но и ей иногда попадало из-за того, что мы конфликтовали. Настя часто не выдерживала, уходила к соседям, пыталась их привлечь, в итоге сейчас мы вспоминаем все это с улыбкой.

В нашей комнате, где мы с Антошкой жили, был такой спортивный уголок — лесенка, канат, кольца. Мы на них висели, дурили. Когда мы были мелкие, гоняли по квартире на велосипеде, а Настя у нас светофором была. Здорово и весело вместе жить, придумывать совместные игры.

Антоха был более активным. Когда были какие-то споры между нами, мама всегда ставила нас вместе и спрашивала, кто виноват, что случилось. И Антоха меня подговаривал: «Анька, давай сейчас ты признаешься, что ты виновата, а потом я». Он такой хитрюга был. Наказывали нас не жестко — запрещали гулять, смотреть телевизор, заниматься, читать, учить.

Помню, мы тренировались и вместе, и порознь. Вместе ездили на тренировки. Из дома на тренировку мы ехали около часа на автобусе, но мы держались вместе. После тренировок и в футбол гоняли, задерживались, и в волейбол.

Антон, когда проигрывал, переживал, конечно. Он всегда старался быть лучше и совершеннее. Но до юношества он не был лидером, мы с ним всегда занимали 3-4-е места. Были спортсмены, которые были нас выше и сильнее", — рассказала Шипулина.

Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».