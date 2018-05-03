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В PUBG добавят временный режим с командами из пяти игроков
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В PUBG добавят временный режим с командами из пяти игроков 

CyberSport.ru 44 минуты назад
Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds выпустят временный режим War Mode: Desert Knights. Десять команд по пять игроков будут бороться за очки, которые начисляются за убийства и обезвреживание противников. Ивент будет доступен с 3 мая 18:00 мск по 7 мая.
Безопасная зона будет обозначена игрокам перед десантированием. Она будет больше, чем в обычном War Mode и не будет перемещаться или уменьшаться со временем. За убийство команда получит три очка, за обезвреживание — одно. Победит группа, которая первая наберёт 200 очков или наберёт больше всех баллов за 15 минут. После смерти можно вернуться на поле боя на самолёте, который отправляется каждые 40 секунд.
Игроки появляются сразу с топовой экипировкой — со случайным оружием (AWM, M24, Mk14, M249, «Гроза», или AUG), бронёй и шлемом третьего уровня и двумя гранатами.
В прошлый раз временный режим War Mode был доступен с 12 по 15 апреля. Правила были похожи на Desert Knights. Отличалось лишь количество и состав команд (три команды по 10 человек), экипировка и размеры безопасной зоны.
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