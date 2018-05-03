«Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».

Ставка: «Ред Булл Зальцбург» не проиграет и обе забьют за 1.95.

«Что-то этот «Зальцбург» какой-то загадочный: какие-то ребята бегущие, колючие. Правда, во Франции всё же проиграли со счётом 0:2, но в этом еврокубковом сезоне они уже доказывали, что дома не боятся никаких авторитетов.

Но, безусловно, в финал выйдет «Марсель», думаю, команда не разбазарит добытого в родных стенах преимущества. Да и в гостях обязательно марсельцы забьют, это будет большим подспорьем для победы в этой паре. Хотя в Австрии «быки» могут и не проиграть — в одном взятом матче», — отметил Бышовец.

Старт встречи — сегодня, 3 мая, в 22:05 мск.