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«Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы
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«Ред Булл Зальцбург» — «Марсель»: прогноз Анатолия Бышовца на матч Лиги Европы 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».
Ставка: «Ред Булл Зальцбург» не проиграет и обе забьют за 1.95.
«Что-то этот «Зальцбург» какой-то загадочный: какие-то ребята бегущие, колючие. Правда, во Франции всё же проиграли со счётом 0:2, но в этом еврокубковом сезоне они уже доказывали, что дома не боятся никаких авторитетов.
Но, безусловно, в финал выйдет «Марсель», думаю, команда не разбазарит добытого в родных стенах преимущества. Да и в гостях обязательно марсельцы забьют, это будет большим подспорьем для победы в этой паре. Хотя в Австрии «быки» могут и не проиграть — в одном взятом матче», — отметил Бышовец.
Старт встречи — сегодня, 3 мая, в 22:05 мск.
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