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В Кремле усомнились в достоверности данных об ищущих убежище в США россиянах
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В Кремле усомнились в достоверности данных об ищущих убежище в США россиянах 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации о якобы рекордом числе жителей России, которые обратились с просьбой об убежище в США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Отмечается, что Пескова попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о рекордном числе россиян, запросивших убежище у американской стороны.
"Мы не знаем, насколько они (эти сведения. — Газета.Ru) достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что группа жителей стран Центральной Америки собралась на границе Мексики и США, требуя предоставить им убежище в Соединенных Штатах.
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