В Кремле усомнились в достоверности данных об ищущих убежище в США россиянах

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков усомнился в достоверности информации о якобы рекордом числе жителей России, которые обратились с просьбой об убежище в США, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Отмечается, что Пескова попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о рекордном числе россиян, запросивших убежище у американской стороны.

"Мы не знаем, насколько они (эти сведения. — Газета.Ru) достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно", — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что группа жителей стран Центральной Америки собралась на границе Мексики и США, требуя предоставить им убежище в Соединенных Штатах.