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Геркус: «Будем сражаться, и дойдем до конца, чего бы нам это ни стоило»
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Геркус: «Будем сражаться, и дойдем до конца, чего бы нам это ни стоило» 

Soccer News 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам своей команды в преддверии ее матча против питерского "Зенита" в рамках 29-го тура РФПЛ.
"Как бы тяжело ни складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой. С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы — не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем все и победим!", — написал Геркус на своей странице ВКонтакте.
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