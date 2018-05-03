Геркус: «Локомотив» атакуют на поле и за его пределами, но когда мы все вместе — нам ничего не страшно"

Президент «Локомотива» Илья Геркус подчеркнул, что у «железнодорожников» сформировался единый коллектив. По его словам, команда будет бороться за золотые медали Премьер-лиги до последнего.

Сейчас подопечные Юрия Сёмина возглавляют таблицу, набрав 57 очков. На четыре пункта отстает идущий вторым "Спартак"

"Сейчас на второй план отходит то, что будет с нами потом, после этого головокружительного сезона. Он навсегда останется в нашей памяти, как сезон сумасшедших надежд и — в наших силах сделать это — сумасшедшего счастья. Где-то мы упали, но обязательно поднимемся! Мы делали это не раз. Как бы тяжело не складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве. Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой. С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдем до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем все и победим!

Нас атакуют и на поле, и за его пределами. Но это совершенно не страшно тогда, когда мы все вместе — руководство, тренерский штаб, игроки. Это не страшно тогда, когда есть единый клуб, в который вложено столько сил, в котором реализовано столько идей, и в который верят столько людей. Я знаю, что у нас единый клуб есть! Скоро в этом в очередной раз убедитесь и вы", — написал Геркус в Instagram.