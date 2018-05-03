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Beyond Good & Evil 2 покажут на прямой трансляции (Обновлено)
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Beyond Good & Evil 2 покажут на прямой трансляции (Обновлено) 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Ubisoft проведёт прямую трансляцию Space Monkey Report, посвящённую будущей приключенческой игре Beyond Good & Evil 2. Разработчики расскажут о текущем состоянии проекта, ответят на вопросы зрителей и, скорее всего, покажут фрагменты записей игрового процесса.
Calling all Space Monkeys!
Tune in tomorrow to see what the Beyond Good & Evil 2 team have been up to with their latest live stream. pic.twitter.com/kx0ei2Cdp0
— Ubisoft (@Ubisoft) 2 мая 2018 г.
Прямая трансляция начнётся сегодня, 3 мая, в 19:00 по московскому времени. Подключиться к ней можно на Twitch, Youtube или Facebook.
Ubisoft должна привезти Beyond Good & Evil 2 на выставку Е3. Напомним, пресс-конференция компании начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено. Во время трансляции разработчики показали фрагменты игрового процесса из ранней версии.
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