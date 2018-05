Beyond Good & Evil 2 покажут на прямой трансляции

Компания Ubisoft проведёт прямую трансляцию Space Monkey Report, посвящённую будущей приключенческой игре Beyond Good & Evil 2. В её ходе разработчики расскажут о текущем состоянии проекта, ответят на вопросы зрителей и, скорее всего, покажут фрагменты игрового процесса.

Calling all Space Monkeys!

Tune in tomorrow to see what the Beyond Good & Evil 2 team have been up to with their latest live stream. pic.twitter.com/kx0ei2Cdp0

— Ubisoft (@Ubisoft) 2 мая 2018 г.

Прямая трансляция начнётся сегодня, 3 мая, в 19:00 по московскому времени. Подключиться к ней можно на Twitch, Youtube или Facebook.

Ubisoft должна привезти Beyond Good & Evil 2 на выставку Е3. Напомним, пресс-конференция компании начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени.

Материал обновляется