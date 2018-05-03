В Кремле объяснили сокращение расходов на оборону

Незначительное сокращение расходов на перевооружение армии и флота не означает прекращение или замедление работы ОПК, объяснили журналистам в Кремле.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать цифры Стокгольмского международного института исследования проблем мира: якобы военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20 процентов и составили 66,3 млрд долларов. Не говорит ли это о финансовых трудностях, спросили кремлевского чиновника на брифинге.

"Цифры не совсем соответствуют действительности. Но тенденция указана правильно, — заметил Песков. — И об этом говорил президент в различных выступлениях. В российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном, этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден: он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению".

"Это не значит, что прекращается замедляется работа военно-промышленного комплекса", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. ВПК работает в полную силу: ведутся высокотехнологичные разработки и так далее, добавил он.