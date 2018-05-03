Гершкович: в нашем предложении по правам РФПЛ 45-60 игр в сезон на доступном ТВ

Известный футбольный специалист Михаил Гершкович прокомментировал информацию об участии его проекта в тендере на покупку национальных вещательных прав на трансляцию матчей РФПЛ.

«Я действительно являюсь одним из идеологов и лидером данного проекта, но он был бы невозможен без моей команды и круга единомышленников, которые активно помогают с его проработкой. Это группа людей и ведущих менеджеров нашего медиарынка, которые тесно связаны со спортом и телевидением и имеют огромный опыт работы на данном рынке. Олег Поляков , о котором упоминали СМИ ранее, является одним из потенциальных партнёров. Олег любит спорт, верит в проект и готов его поддержать в определённой части. Dentsu Aegis Network, где Олег Поляков один из со-основателей и президент, не является бенефициаром проекта.

Мы начали общаться с РФПЛ еще в декабре 2017 года, когда направили свое первое видение возможного сотрудничества. Затем 27 февраля, в офисе одного из наших потенциальных инверторов, была проведена презентация проекта, представлена стратегия развития футбольного медиа-продукта и ключевая команда проекта. Были озвучены и базовые принципы, которые должны лечь в основу нашего предложения РФПЛ. Сумма, о которой шла речь в статье РБК , является суммой общих обязательств проекта в сторону РФПЛ за 5 лет. Это сумма тех ежегодных отчислений в пользу РФПЛ, которые будут производиться из выручки компании за данный период, и она не имеет ничего общего с инвестициями в проект, которые будут финансироваться пулом инвесторов и партнёрских банков. Но это только часть дохода РФПЛ. Кроме этого предлагается разделение с клубами прибыли компании после достижения ею определенного размера абонентской базы. В рамках нашего предложения РФПЛ гарантированно получает 45 — 60 игр в сезон в эфире на федеральных каналах, включая «Первый» и «Матч-ТВ», а также возможность контроля над расходами, связанными с производством матчей и телеканала «Наш Футбол». Наша модель показывает, что для достижения операционной безубыточности достаточно иметь базу подписчиков, которой обладал телеканал «Наш Футбол» на момент закрытия «Лиги ТВ».

Подразумевается запуск удобного ОТТ сервиса на принципах «одного окна», доступного во всех цифровых средах и устройствах, а также интегрированного с подпиской на кабельный канал «Наш Футбол». Существует разработанная стратегия противодействия нелегальному использованию лицензионного контента на базе передовых технических решений в этой области, а также юридической практики. Есть большая линейка других нужных и удобных сервисов для болельщиков.

Хочу ещё раз отметить, что это индикативное предложение. Актуальное предложение может быть сделано только после того, как появится конкурсная документация и станут известны условия тендера или будут согласованы коммерческие условия прямого договора с РФПЛ. Только тогда можно будет финализировать окончательное предложение и утвердить его с нашими инвесторами и партнёрами», — сообщил Гершкович.