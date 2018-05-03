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Прядкин: поступило предложение приобрести права на показ РФПЛ за 11 млрд рублей
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Прядкин: поступило предложение приобрести права на показ РФПЛ за 11 млрд рублей 

Чемпионат.com 28 минут назад
В Санкт-Петербурге прошло заседание совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ). Руководители ведущих профессиональных лиг Европы обсудили вопросы взаимодействия с УЕФА, объединения клубов для совместной работы, а также влияние крупнейших мировых соревнований на календари внутренних соревнований лиг.
По окончании заседания президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос о поступившем предложении купить телеправа на показ матчей за 11 млрд рублей на ближайшие пять лет.
«Предложение есть, оно действительно поступило. Более того, прошла соответствующая презентация от той структуры, которая хочет купить телеправа. На презентации присутствовало правление РФПЛ в лице ведущих клубов. Переговоры продолжаются. Пока я не готов об этом говорить подробно. Когда закончатся переговоры и будет ясность, дадим соответствующие комментарии. Также поступило предложение от нашего старого партнёра «Газпром медиа» и канала «Наш футбол», которому мы очень благодарны за сотрудничество», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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