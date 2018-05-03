Коутиньо близок к выигрышу требла

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к выигрышу требла в текущем сезоне.

Так, к титулам чемпиона Испании и обладателя Копа дель Рей 25-летний хавбек «сине-гранатовых» может добавить победу в Лиге Чемпионов. Чтобы выиграть третий трофей бразильцу необходимо, чтобы «Ливерпуль», за который он выступал в первой половине сезона, обыграл в финале Лиги Чемпионов мадридский "Реал"

Отметим, что регламент главного европейского клубного турнира не предусматривает смену команды игроками по ходу сезона.