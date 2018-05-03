Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет

Одна из самых талантливых российских биатлонисток раскритиковала тренеров… и неожиданно завершила карьеру в 25 лет. Совпадение?

«Хочется, чтобы тренеры брали на себя ответственность»

«Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень…!» — вот так закончила с биатлоном вчерашняя главная надежда сборной России Ольга Подчуфарова . В 25 лет.

Нельзя сказать, что это решение пришло из ниоткуда. Ольга уже приостанавливала карьеру, и попытки вернуться на чемпионате России вряд ли можно назвать успешными. Высокие результаты показать не удалось, и это могло стать поводом. Но причины могут лежать несколько глубже. Чуть больше месяца Подчуфарова выступила с открытой критикой нынешнего тренерского штаба сборной России в «Инстаграме».

«Хочется, чтобы тренеры брали на себя ответственность за то, что происходит в команде, чтобы был какой-то ответ со стороны официальных лиц. Когда я сама предлагаю, что ответственность перекладывать на меня, что я буду делать так, как считаю нужным, то мне в ответ говорят, что так нельзя, ты будешь делать только то, что мы тебе скажем. Я не знаю, как на это реагировать».

В некоторой степени такие резкие слова были попыткой защитить Татьяну Акимову , которая в прямом эфире общенационального телевидения не постеснялась и сказала примерно то же самое, но в чуть более спокойной манере. После Олимпиады в Пхёнчхане мы Акимову на этапах Кубка мира не видели. Да и практически не слышали. Как будто бы не она была одним из лидеров сборной России в последних сезонах и частенько давала нам надежду на хорошие результаты.

«В защиту Тани Акимовой хочу сказать, что в команде всё обстоит именно так, как она говорила. Ответа от тренеров сборной вообще никакого нет. Я думаю, взаимодействие «спортсмен — тренер» должно быть не таким, каким оно было в нашей команде в этом году. Поддерживаю Акимову в каждом её высказывании».

«В сборной России всё пропитано лицемерием»

Несколько дней спустя Подчуфарова продолжила объяснять, что не так с тренерским штабом сборной России по биатлону, но уже в эфире «Матч ТВ». При этом Ольга, как и Ульяна Кайшева во многих интервью, защищала Виталия Норицына , который был предыдущим наставником команды. Вряд ли здесь можно всё списать на личную обиду на нынешних тренеров. Если бы дело было исключительно в этом, то мы бы видели совсем другие результаты от Подчуфаровой в последние несколько лет. То же самое касается и Акимовой, карьера которой до боли начала напоминать карьеру Ольги — постепенный и логичный прогресс, победа на Кубке мира, а потом долгая дорога вниз и просто какая-то дикая усталость на каждом старте.

«Самое главное для меня — просто человеческое отношение, а я его не чувствовала. У нас есть иллюзия того, что есть взаимопонимание, но всё пропитано каким-то лицемерием. Как бы это грустно ни звучало. Даже кроссовую подготовку, имитационную работу мы почему-то делали греблей. Я могу это понять в мае-июне, но в июле никак не могу. В дальнейшем это сказывается на общей обстановке. Глядя на нынешнюю сборную, я видела себя два года назад. Те же состояния: выходишь на гонку и не можешь чего-то показать, со старта идёшь и проигрываешь огромное время. Не всегда это вина спортсмена».

Могут ли быть какие-то корыстные цели у Подчуфаровой?

Не думаю. Критикой тренеров в нашем замечательном биатлоне вряд ли можно чего-то добиться. Сделать хуже — легко. Вообще, критиковать у нас считается признаком дурного тона. А вот поздравить президента СБР с днём рождения во время прямого эфира вместо ответа на вопрос: «Почему вы заняли 78-е место в спринте?» считается нормой. Логично предположить, что отчасти это то лицемерие, о котором она говорила в интервью. Когда все делают вид, что всё нормально, но при этом абсолютно очевидно, что это не так. Когда Ольгу Подчуфарову после победы на горном этапе в Антерсельве зачем-то гонят в тур по Северной Америке, а потом говорят, что со спортсмена тоже нельзя снимать вины. А ведь та самая перетренированность у Ольги начала проявляться именно после того, как с высокогорья её отправили на другой континент.

«Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала».

Кого мы ещё потеряем?

И вот месяц спустя этих высказываний Подчуфарова заявила о завершении карьеры. Глупо отрицать реальные проблемы со здоровьем у Ольги, но ведь они стали следствием отсутствия взаимопонимания с тренерским штабом. Очевидно, Подчуфарова знает больше нас с вами и наверняка понимает, что даже смена руководства СБР вряд ли приведёт к изменению всей системы российского биатлона. А если и приведёт, то ждать придётся долго. А тратить ещё три-четыре года на бесперспективные болтания на границе очковой зоны спортсменке явно не хотелось. Плюс был очевидный риск заработать ещё более серьёзные проблемы с самочувствием.

Наивно полагать, что подобные мысли не посещали и других наших талантливых спортсменок. Ульяну Кайшеву мариновали во втором составе так долго, что только она одна знает, насколько психологически тяжело было видеть фееричные финиши Виктории Сливко на 50-х местах, когда сама Ульяна понимала, что при таком количестве стартов наверняка боролась бы за места намного выше. Примерно то же самое касается и Светланы Мироновой , которая из самой реактивной биатлонистки России, способной без преувеличения бегать на равных с лидерами мирового биатлона, вдруг превращается в среднего «бегунка» даже на национальном уровне. Подчуфарова решила, что оно того не стоит. Судя по всему, у неё уже есть идеи, как будет развиваться её жизнь вне сборной России по биатлону. Хочется верить, что в новой жизни у 25-летней девушки всё будет хорошо и красочно.

«Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто. Всё время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Столько идей назрело, и хочется всё это реализовывать! Спорт — ты мир, но этот мир — он такой многогранный».