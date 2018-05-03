«Крылья Советов» отмечают 76-й день рождения

3 мая 1942 года заводская команда из Куйбышева провела свой первый футбольный матч. Сменялись тренеры, игроки, тяжелые времена чередовались с успешными годами. Сегодня зелено-бело-синие готовятся побить рекорд по посещаемости в 21 веке. Уже в это воскресенье, 6 мая, на самом большом стадионе областного центра «Крылья» встретятся с краснодарской «Кубанью». Ожидается порядка 40 тысяч болельщиков. Напомним, самое большое количество любителей футбола команда собрала 31 марта 2001 года. Тогда за поединком «Крылья Советов» — «Торпедо» на «Металлурге» наблюдали 36 тысяч человек.