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«Крылья Советов» отмечают 76-й день рождения
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«Крылья Советов» отмечают 76-й день рождения 

ТРК Губерния 23 минуты назад
3 мая 1942 года заводская команда из Куйбышева провела свой первый футбольный матч. Сменялись тренеры, игроки, тяжелые времена чередовались с успешными годами. Сегодня зелено-бело-синие готовятся побить рекорд по посещаемости в 21 веке. Уже в это воскресенье, 6 мая, на самом большом стадионе областного центра «Крылья» встретятся с краснодарской «Кубанью». Ожидается порядка 40 тысяч болельщиков. Напомним, самое большое количество любителей футбола команда собрала 31 марта 2001 года. Тогда за поединком «Крылья Советов» — «Торпедо» на «Металлурге» наблюдали 36 тысяч человек.
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