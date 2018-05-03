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Городки. Спартакиада Совета ветеранов района Крюково
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Городки. Спартакиада Совета ветеранов района Крюково 

Управа района Крюково 26 минут назад
Фото: Управа района Крюково
2 мая на городошной площадке в парке Ровесник 5 микрорайона прошли заключительные соревнования Спартакиады ветеранов района Крюково «Спортивное долголетие» по игре в городки. Участие приняли все шесть первичных Советов ветеранов.
30 ветеранов с юношеским азартом, снайперской точностью более двух часов соревновались в этой русской, народной игре. Команды выполнили по 30 бросков и показали высокие спортивные результаты.
Итоговые командные места:
1 место ПСВ-16 мкр. — 55 городков
2 место ПСВ-15 мкр. — 54 городка
3 место ПСВ-20 мкр. — 45 городков
4 место ПСВ-19 мкр. — 30 городков
5 место ПСВ-18 мкр. — 29 городков
6 место ПСВ-14 мкр. — 16 городков
Предварительные результаты командного зачёта по 11 видам спорта VIII — комплексной Спартакиады «Спортивное долголетие», среди сборных команд Советов ветеранов войны и труда района Крюково, посвящённой 73 годовщине Великой Победы 1941 — 1945 года:
первичный Совет ветеранов 15 микрорайона — 25 мест
первичный Совет ветеранов 16 микрорайона — 27 мест
первичный Совет ветеранов 14 микрорайона — 35 мест
первичный Совет ветеранов 19 микрорайона — 36 мест
первичный Совет ветеранов 20 микрорайона — 51 место
первичный Совет ветеранов 18 микрорайона — 59 мест
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