Городки. Спартакиада Совета ветеранов района Крюково

2 мая на городошной площадке в парке Ровесник 5 микрорайона прошли заключительные соревнования Спартакиады ветеранов района Крюково «Спортивное долголетие» по игре в городки. Участие приняли все шесть первичных Советов ветеранов.

30 ветеранов с юношеским азартом, снайперской точностью более двух часов соревновались в этой русской, народной игре. Команды выполнили по 30 бросков и показали высокие спортивные результаты.

Итоговые командные места:

1 место ПСВ-16 мкр. — 55 городков

2 место ПСВ-15 мкр. — 54 городка

3 место ПСВ-20 мкр. — 45 городков

4 место ПСВ-19 мкр. — 30 городков

5 место ПСВ-18 мкр. — 29 городков

6 место ПСВ-14 мкр. — 16 городков

Предварительные результаты командного зачёта по 11 видам спорта VIII — комплексной Спартакиады «Спортивное долголетие», среди сборных команд Советов ветеранов войны и труда района Крюково, посвящённой 73 годовщине Великой Победы 1941 — 1945 года:

первичный Совет ветеранов 15 микрорайона — 25 мест

первичный Совет ветеранов 16 микрорайона — 27 мест

первичный Совет ветеранов 14 микрорайона — 35 мест

первичный Совет ветеранов 19 микрорайона — 36 мест

первичный Совет ветеранов 20 микрорайона — 51 место

первичный Совет ветеранов 18 микрорайона — 59 мест