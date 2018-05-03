Путь к Победе: в Подмосковье чествуют ветеранов-дорожников

Традиционный митинг в преддверии Дня Победы прошел у мемориала воинам-дорожникам в Подмосковье — в Одинцовском районе.

— Передайте в ставку: дорога свободна!

На 71-м километре Минского шоссе в начале войны был создан мощный оборонительный узел. В этом месте развернулись ожесточенные бои с фашистами, победить которых Красной армии помогали воины-дорожники. Сегодня тут чествуют тех, кто в прямом смысле слова прокладывал пути к победе.

Сергей Кельбах. "Именно здесь единственный в стране памятник дорожникам — тем рабочим войны, благодаря которым воины продвигались, изгоняя захватчиков", — говорит председатель правления государственной компании «Автодор»

Уже больше 10 лет в канун Дня Победы у этого монумента, посвященного бойцам-дорожникам, госкомпания «Автодор» проводит праздничные мероприятия.

Евгений Бушмин. "Госкомпания делает все, чтобы память осталась и сохранилась, поэтому мы здесь", — отметил заместитель председателя Совета Федерации

Здесь не только представители дорожной отрасли, но и студенты профильных вузов, а также гости из Белоруссии. И, конечно, ветераны войны.

"Сталина спросили в 1946-м, кого бы он отметил в Победе. И он сказал: «Артиллерия — бог войны, но без дорожников ничего бы не было», — с гордостью говорят ветераны Великой Отечественной.

Каждый мог своими глазами увидеть, в каких условиях ковалась Победа: для этого работали тематические площадки, посвященные Великой Отечественной войне.

После окончания торжества этот монумент буквально утонул в цветах — почтить память воинов-дорожников приехали несколько сотен человек.