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Путь к Победе: в Подмосковье чествуют ветеранов-дорожников
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Путь к Победе: в Подмосковье чествуют ветеранов-дорожников 

Вести.Ru 18 минут назад
Традиционный митинг в преддверии Дня Победы прошел у мемориала воинам-дорожникам в Подмосковье — в Одинцовском районе.
— Передайте в ставку: дорога свободна!
На 71-м километре Минского шоссе в начале войны был создан мощный оборонительный узел. В этом месте развернулись ожесточенные бои с фашистами, победить которых Красной армии помогали воины-дорожники. Сегодня тут чествуют тех, кто в прямом смысле слова прокладывал пути к победе.
"Именно здесь единственный в стране памятник дорожникам — тем рабочим войны, благодаря которым воины продвигались, изгоняя захватчиков", — говорит председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.
Уже больше 10 лет в канун Дня Победы у этого монумента, посвященного бойцам-дорожникам, госкомпания «Автодор» проводит праздничные мероприятия.
"Госкомпания делает все, чтобы память осталась и сохранилась, поэтому мы здесь", — отметил заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.
Здесь не только представители дорожной отрасли, но и студенты профильных вузов, а также гости из Белоруссии. И, конечно, ветераны войны.
"Сталина спросили в 1946-м, кого бы он отметил в Победе. И он сказал: «Артиллерия — бог войны, но без дорожников ничего бы не было», — с гордостью говорят ветераны Великой Отечественной.
Каждый мог своими глазами увидеть, в каких условиях ковалась Победа: для этого работали тематические площадки, посвященные Великой Отечественной войне.
После окончания торжества этот монумент буквально утонул в цветах — почтить память воинов-дорожников приехали несколько сотен человек.
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