Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ

Верхняя часть турнирной таблицы

«Оренбург» Первое место, 80 очков

Футболисты «Оренбурга» этой весной набрали отличный ход. Хотя вторая часть сезона началась для них с поражения от «Луча-Энергии» (0:1), после вояжа во Владивосток они не потерпели ни одного поражения, одержав семь побед в девяти матчах.

Подопечные Владимира Федотова удерживают первое место в турнирной таблице, но это не значит, что путевка в РФПЛ уже у них в кармане. Почему? На это есть несколько причин.

Во-первых, два оставшихся матча «Оренбург» проведет в гостях, где играть в любом случае сложнее, чем дома. Во-вторых, соперниками команды выступят финалист Кубка России-2018 курский «Авангард», не проигрывающий с 24 марта, а также «Тамбов», ведущий борьбу за четверку сильнейших.

Ожидаем, что у «Оренбурга» точно возникнут проблемы, поэтому на вершине он не удержится и, скорее всего, напрямую в Премьер-лигу не попадет.

Наш прогноз: третье место.

«Крылья Советов» Второе место, 79 очков

Самарские «Крылья Советов» отстают от лидера всего на один балл, который с легкостью должны отыграть по итогам домашнего матча с «Кубанью» и выездной встречи с «Лучом-Энергией».

Краснодарская команда уже лишена какой-либо мотивации в этом сезоне, поэтому, скорее всего, не будет против того, чтобы отдать сопернику три балла. Что касается «Луча», то это один из аутсайдеров первенства, который побеждает крайне редко.

На счету подопечных Андрея Тихонова серия из четырех побед подряд, которая, вероятно, будет продлена до шести. Для этого есть все предпосылки. Ждем возвращения Самары в РФПЛ.

Наш прогноз: первое место.

«Енисей» Третье место, 77 очков

Красноярский «Енисей» долгое время шел в лидерах ФНЛ, притом его преимущество было достаточно убедительным, поэтому все заранее говорили о выходе команды в Премьер-лигу.

Однако на данный момент команда Дмитрия Аленичева идет лишь третьей, поэтому ей нужно хорошо постараться, чтобы напрямую попасть в элитный дивизион.

Приятной новостью для болельщиков «Енисея» может стать то, что красноярцам осталось сыграть с «Шинником» в гостях и с петербургским «Динамо» дома. Дело в том, что эти команды находятся в середине турнирной таблицы, поэтому не претендуют на повышение в классе или вылет и мысленно готовятся к отпуску.

Этой весной у «Енисея» получается далеко не все, но календарь должен помочь красноярской команде все-таки получить билет в РФПЛ.

Наш прогноз: второе место.

«Тамбов» Четвертое место, 64 очка

Футболисты «Тамбова» считаются главными претендентами на то, чтобы забронировать за собой четвертое место и оказаться в переходных матчах за право сыграть в РФПЛ.

Дело в том, что у подопечных Андрея Талалаева есть три очка запаса перед ближайшим преследователем — «Балтикой».

В том случае, если «Балтика» в оставшихся двух турах наберет шесть баллов, то «Тамбову» придется отвечать четырьмя. Три из них довольно легко можно взять у «Сибири», а вот с «Оренбургом» придется помучиться, но преимуществом станет фактор домашнего поля.

Наш прогноз: четвертое место.

«Балтика» Пятое место, 61 очко

Калининградская «Балтике» действительно может рассчитывать на шесть очков в выездном матче с «Динамо» и домашней игре против «Тюмени».

Впрочем, подопечных Игоря Черевченко может подвести результативность. В четырех последних матчах они забили всего один мяч, потеряв много драгоценных баллов.

Похоже, что свои главные шансы «Балтика» уже упустила, а преимущество в личных встречах с «Тамбовом» ей уже не поможет.

Наш прогноз: пятое место.

Нижняя часть турнирной таблицы

«Факел» 20-е место, 29 очков

Воронежский «Факел» — единственная команда на данный момент, потерявшая шансы на сохранение места в ФНЛ.

Даже победы в двух оставшихся матчах не позволят подопечным Павла Гусева покинуть последнюю строчку.

«Тюмень» 19-е место, 36 очков

Второй с конца идет «Тюмень», которая находится всего в одном балле от спасительной зоны, но никак не может подняться выше.

В последних матчах «Тюмень» достойно сражалась против «Оренбурга» (1:2) и «Тамбова» (1:3), но проблема заключалась в том, что соперникам тоже были нужны очки.

В следующем туре команда Владимира Маминова просто обязана побеждать «Спартак-2», хотя сделать это будет проблематично, тем более что москвичи тоже борются за выживание. Также «Тюмень» ждет трудный выезд к «Балтике», у которой сохраняется мотивация.

Наш прогноз: 19-е место.

«Луч-Энергия» 18-е место, 37 очков

У «Луча-Энергии» дела идут очень плохо. Этой весной команда одержала всего две победы, последнюю из которых — 11 апреля.

Коллектив из Владивостока не так давно умудрился проиграть даже «Факелу» (1:3), поставив себя в крайне неудобное положение.

Впереди игры с «Олимпийцем» и «Крыльями Советов», в которых будет непросто набрать даже одно очко, которого не хватит для сохранения прописки в ФНЛ.

Наш прогноз: 18-е место.

«Томь» 17-е место, 37 очков

Футболисты «Томи» тоже идут в зоне вылета, но их преимущество заключается в том, что к настоящему моменту они одержали больше побед, чем «Тюмень» и «Луч-Энергия».

Важнейшим для сибиряков станет предстоящий домашний матч против «Ротора-Волгоград», в котором нужно обязательно побеждать, притом желательно с разницей в два мяча или больше, что позволит «Томи» стать недосягаемой для прямого конкурента в борьбе за выживание.

Закрепить успех можно в гостях у «Кубани», которая к концу сезона явно сбросила обороты и уже ни на что не претендует.

Наш прогноз: 16-е место.

«Ротор-Волгоград» 16-е место, 37 очков

«Ротору» будет сложнее сохранить место в ФНЛ, поскольку мы предсказываем для него неудачный выезд к «Томи».

Конечно, вслед за этим подопечные Сергея Павлова могут дома выиграть у «Химок», но этого должно оказаться мало.

Наш прогноз: 17-е место.

«Зенит-2» 15-е место, 37 очков

А вот в вылет «Зенита-2» мы уж никак не верим, тем более что в двух последних матчах петербургская команда обыграла «Томь» (2:1) и «Химки» (1:0).

Осталось набрать еще шесть баллов в играх с «Волгарем» и «Шинником», после чего спокойно отдыхать.

Способен ли на это «Зенит-2»? Конечно, ведь в этом заинтересована и первая команда.

Наш прогноз: 15-е место.

«Олимпиец» 14-е место, 38 очков

«Олимпиец» на своем поле примет «Луч-Энергию», которую, скорее всего, обыграет, после чего отправится в гости к «Авангарду», измотанному после финала Кубка России.

В итоге нижегородская команда должна приплюсовать себе в актив еще четыре-шесть очков, которые уберегут ее от вылета.

Наш прогноз: 14-е место.

«Спартак-2» 13-е место, 39 очков

Вторая команда московского «Спартака» , как и «Зенит-2», должна остаться в ФНЛ, несмотря на все свои проблемы.

Ее главные задачи — не проиграть «Тюмени» в гостях, после чего обыграть дома «Сибирь». Все это вполне выполнимо.

Наш прогноз: 13-е место.

«Волгарь» 12-е место, 42 очка

Теоретически вылететь может и «Волгарь», проигравший четыре последних матча из пяти. Однако это вряд ли произойдет.

Даже если астраханцы и проиграют в следующем туре «Зениту-2», то затем, скорее всего, обыграют «Факел» и сохранят прописку в ФНЛ.