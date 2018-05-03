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Весенний фестиваль ГТО пройдет в Москве 5 мая
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Весенний фестиваль ГТО пройдет в Москве 5 мая 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Городской весенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдет в Олимпийском центре им. братьев Знаменских в Москве 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра патриотического воспитания и школьного спорта.
«В рамках фестиваля московские школьники в возрасте от шести до 18 лет и их мамы, папы, бабушки и дедушки смогут пройти тестирование на выполнение соответствующих возрасту нормативов комплекса ГТО. К участию в тестировании будут допускаться спортсмены, имеющие медицинский допуск и уникальный идентификационный номер (УИН), который можно получить, зарегистрировавшись на сайте www.gto.ru», — говорится в сообщении.
Итоги выполнения нормативов комплекса ГТО подведет судейская коллегия, результаты внесут в протоколы по видам испытаний и зафиксируют в личном кабинете участника по уникальному идентификационному номеру. Кроме того, в рамках фестиваля будут вручены удостоверения и знаки отличия ГТО спортсменам, ранее сдавшим нормативы комплекса.
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