Сборная России по футболу — 2018 по версии RT

Вратари

В данной рубрике мы практически не подвергаем изменениям вратарскую линию, но в рамках 28-го тура чемпионата страны сразу десять голкиперов отыграли на «ноль», и все они имеют российский паспорт. Пожалуй, ярче всех себя проявил Игорь Акинфеев, но его место в сборной и без того незыблемо.

Необходимо отметить и Андрея Синицына. Заслуга вратаря в важнейшей победе «Краснодара» над «Локомотивом» очень велика. Пусть он не творил каких-то чудес, но в решающие моменты оказывался на высоте. Так, в середине первого тайма 29-летний голкипер выручил свою команду после тяжелейшего удара Алексея Миранчука низом в дальний угол. Высокому 195-сантиметровому вратарю пришлось проявить невероятную координацию и пластичность, чтобы в доли секунды упасть на газон.

В итоге всего через две минуты «Краснодар» заработал пенальти, а затем Неманья Пейчинович подарил мяч Фёдору Смолову, и тот окончательно похоронил шансы «Локомотива» на успех.

Синицын заслуживает место в сборной ещё и за своё невероятное трудолюбие и упорство. Андрей относится к категории футболистов, которые сделали себя сами. Из небольшого городка Краснокаменск, расположенного на границе с Китаем, голкипер сумел пробиться в РФПЛ и заиграл в одном из сильнейших клубов страны.

Да и в самом «Краснодаре» красную ковровую дорожку перед Синицыным никто не расстилал. Прежде чем закрепиться в основе, ему пришлось выдержать конкуренцию со стороны пришедшего из «Спартака» Андрея Диканя и купленного у «Браги» за четыре миллиона евро Станислава Крицюка. Андрей справился и теперь мечтает о чемпионате мира.

Сложно сказать, обратит ли на 29-летнего вратаря внимание Станислав Черчесов , но мы это сделали и включили голкипера в символическую сборную вместо Александра Селихова. С «Амкаром» вратарь «Спартака» также отыграл на ноль, но в некогда родной для себя Перми действовал нервозно и совершил целый ряд ошибок на выходе. Будь футболисты хозяев порасторопнее — «Спартак» мог бы остаться без победы.

Центральные защитники

Фланговые игроки

В том, что Марио Фернандес попадёт в заявку сборной на чемпионат мира, мало кто сомневается. А из команды по версии RT натурализованный бразилец выбыл лишь по причине травмы. В матче с «Зенитом» латераль армейцев был как всегда активен и успевал регулярно подключаться к атакам. Собственно, противоположный левый край в наступлении подопечные Виктора Гончаренко практически и не использовали.

Однако излишнее увлечение атакой не повлияло на выполнение Фернандесом своих прямых обязанностей. Его флангом «Зенит» тоже почти не атаковал, предпочитая смещаться направо, где заметен был Игорь Смольников, который уже находится в символической сборной.

Фернандес же выбил из неё Александра Ташаева, который в матче с «Рубином» ничем не выделялся.

Полузащитники

Нападающие

Идея вернуть в сборную Андрея Аршавина, возможно, не всем придётся по душе, но она имеет право на жизнь. Во-первых, экс-капитан национальной команды здорово начал сезон в Казахстане. В семи матчах местной Премьер-лиги на его счету семь баллов за результативность (четыре мяча и три голевые передачи). Мало того сразу два гола Андрея оказывались победными, а в недавней игре с павлодарским «Иртышом» на выезде он фактически в одиночку принёс «Кайрату» три очка. В концовке первого тайма россиянин сравнял счёт, а после перерыва отдал результативную передачу на партнёра.

Конечно, проводить на поле все 90 минут, да ещё и на уровне чемпионата мира Аршавину в свои 36 лет будет непросто, но он вполне способен стать игроком подмены и выходить на поле в моменты, когда игра у сборной не клеится. Да, Андрей немолод и уже не обладает той скоростью, что раньше, но главных футбольных качеств с возрастом он не растерял и до сих пор способен отдать неожиданную острую передачу или сотворить шедевральный гол. Национальной команде такого креативщика как раз и не хватает.

К тому же появление Аршавина в сборной России гарантированно повысит к ней интерес со стороны болельщиков по всему миру, ведь Андрей до сих пор остаётся самым популярным российским футболистом. Мало кто в Европе назовёт фамилии Фёдора Смолова или Александра Головина, зато «маленького гения» многие до сих пор помнят по ярким выступлениям за «Арсенал».