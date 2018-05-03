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В РФС прокомментировали возможный недопуск российских журналистов к финалу ЛЧ
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В РФС прокомментировали возможный недопуск российских журналистов к финалу ЛЧ 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анюхин прокомментировал информацию о том, что посетивших Крым российских журналистов, могут не допустить к освещению финала Лиги чемпионов в Киеве.
"Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе, сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос", — цитирует Анюхина RT. Он также уточнил, что РФС не аккредитовывает журналистов на финал турнира, всей организацией занимается УЕФА.
Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов не допустят к финалу футбольной Лиги чемпионов. Информированный источник уточнил, что представителей СМИ не пустят в Киев даже при наличии у них аккредитации на матч.
Финальный матч Лиги чемпионов назначен на 26 мая. Игра пройдет между клубами "Реал" и «Ливерпуль».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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