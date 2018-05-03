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В РФС разберутся с возможным недопуском российских журналистов на финал ЛЧ
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В РФС разберутся с возможным недопуском российских журналистов на финал ЛЧ 

RT на русском 13 минут назад
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анюхин прокомментировал информацию о том, что российских журналистов, которые посещали Крым, могут не допустить на финал Лиги чемпионов в Киеве.
«Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе — сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос. Но РФС, конечно, не имеет к аккредитациям на финал Лиги чемпионов никакого отношения. Турнир проводит УЕФА, и они составляют списки журналистов, допущенных на матч», — сказал Анюхин в беседе с корреспондентом RT.
Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт 26 мая.
Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов.
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