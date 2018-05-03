В РФС разберутся с возможным недопуском российских журналистов на финал ЛЧ

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анюхин прокомментировал информацию о том, что российских журналистов, которые посещали Крым, могут не допустить на финал Лиги чемпионов в Киеве. «Мы об этом пока ничего не знаем и подобной информации не получали. Как только появится какая-то конкретика в данном вопросе — сообщим. Однозначно будем уточнять этот вопрос. Но РФС, конечно, не имеет к аккредитациям на финал Лиги чемпионов никакого отношения. Турнир проводит УЕФА , и они составляют списки журналистов, допущенных на матч», — сказал Анюхин в беседе с корреспондентом RT. Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт 26 мая. Ранее сообщалось, что побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов.