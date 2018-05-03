Продолжается прием работ для участия во Всероссийском медиаконкурсе «Страна чемпионов»

В России в преддверии проведения чемпионата мира по футболу‐2018 в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов проводится медиаконкурс «Страна чемпионов». Также одна из целей конкурса — привлечение внимание болельщиков к играм сборной России на ЧМ‐2018.

Конкурс «Страна чемпионов» проводится Фондом образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с федеральными СМИ при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Для участия необходимо в срок до 13 мая этого года заполнить регистрационную форму на официальном сайте, а также прикрепить конкурсную работу в соответствующем направлении и номинации. Участник может подать заявку не более чем в двух номинациях конкурса.

Итоги будут подведены

3—5 июня

2018 года в Москве. Награждение победителей состоится в рамках всероссийского медиафорума «Страна чемпионов». В качестве призов для победителей и лауреатов конкурса предусмотрены билеты на матчи чемпионата мира по футболу, в том числе на финальные игры, денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможность участия в работе по созданию и запуску нового телепроекта «Страна чемпионов» осенью текущего года.

Основные задачи конкурса:

выявление, сопровождение и поддержка активных граждан Российской Федерации, в том числе спортсменов, членов сборных команд, спортивных федераций, воспитанников спортивных школ и спортивных клубов, воспитанников

военно-спортивных

организаций и объединений

формирование предложений по использованию спортивных объектов Чемпионата мира по футболу по его завершении

привлечение внимания к развитию массового спорта на территории Российской Федерации

Членами организационного комитета являются представители спортивной общественности, олимпийские чемпионы, чемпионы мира по различным видам спорта, руководители всероссийских спортивных федераций и организаций, представители органов государственной власти, бизнеса и общественности. Экспертный совет Конкурса формируется из представителей спортивной общественности, журналистов, руководителей общественных организаций и объединений, представителей органов государственной власти. Экспертный совет осуществляет защиту конкурсных работ на заочном и очном этапах проведения Конкурса.

Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям.

Направление «Видео»:

«Россия — страна чемпионов» (любительский или профессиональный видеоролик, направленный на популяризацию российского спорта, спортивных достижений)

«Болей за наших» (любительский или профессиональный видеоролик, направленный на поддержку российских футболистов на чемпионате мира по футболу

FIFA-2018

«Роль моего региона в российском спорте» (видеоматериалы в формате репортажа либо художественного фильма, отражающие тематику вовлечения своего региона в тему спорта: строительство спортивных объектов, спортивные достижения, спорт в молодежной среде)

При этом материал должен быть опубликован в сети YouTube или во «ВКонтакте» в открытом для сторонних пользователей сети доступе. Хронометраж ролика — до 3 минут, хорошее изображение, наличие звука.

Направление «Фото»:

«Россия — страна чемпионов» (работы, направленные на популяризацию российского спорта, спортивных достижений)

«Чемпионат мира

FIFA-2018

» (работы, отражающие готовность России к чемпионату мира, новые инфраструктуры, построенные для данного события, а также представление городов, где проходят основные игры ЧМ)

«Болей за наших» (работы, направленные на поддержку российских футболистов в чемпионате мира по футболу

FIFA-2018

В качестве работы можно использовать до 5 фотографий. При использовании более одной фотографии необходимо обязательное присутствие сюжетной линии между ними либо общая стилистика. Все материалы в хорошем качестве должны быть загружены в регистрационной форме на официальном сайте конкурса. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG до 1920 пикселей̆ по длинной стороне.

Направление «Россия — к новым победам»: в данном направлении принимаются любительские или профессиональные журналистские очерки, эссе, публикации в интернете и проекты об использовании спортивной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу, после завершения чемпионата. Задача участников — внести предложения по дальнейшему развитию и использованию новых объектов на территории РФ. В зависимости от выбранного формата материалы подаются либо файлом (допустимые форматы: docx, pptx, pdf), либо ссылкой на опубликованный в интернете материал, имеющий общий доступ для всех пользователей сети. Материал должен иметь логичное и понятное изложение. Авторство заявленных материалов должно принадлежать участнику конкурса.

Направление «Рисунок»:

«Россия — страна чемпионов» (работа, направленная на популяризацию российского спорта и основные достижения)

«Я чемпион моей страны» (работа, отражающая свою причастность к чемпионству нашей страны, а также фантазия, в каком виде спорта автор хотел бы быть чемпионом)

«Вместе победим» (работы, направленные на поддержку нашей сборной в играх ЧМ)

При том формат рисунка должен быть не менее А4 и не более А3, допустима любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные и акриловые краски и другое), рисунок должен соответствовать тематике, рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы, в регистрационную форму загружается качественное фото работы в формате JPEG.

Экспертный совет в срок до 16 мая проведет первичную обработку поступивших работ и предложений и сформирует списки финалистов Конкурса, приглашенных к участию во Всероссийском медиафоруме «Страна чемпионов».