Сергей Прядкин: «Не хочу обижать ни „Авангард“, ни „Тосно“, но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции после заседания совета директоров Европейской Ассоциации профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) отметил, что организация поддержит победителя Кубка России в вопросе лицензирования. Также он прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера об отмене лимита на легионеров.

— «Тосно» и «Авангард» определят победителя Кубка России, но могут столкнуться с проблемой лицензирования. Каково отношение лиги к этому вопросу? Может, РФПЛ проще, чтобы «Уфа» или «Арсенал», которые борются за шестое место и имеют всю инфраструктуру, попали в Лигу Европы?

— К сожалению, это действительно так. Существуют критерии лицензирования. И не только в РФС , но и в УЕФА . Я не хочу обижать ни «Авангард», ни «Тосно», но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы. Пока матч не сыгран, давайте подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала и это дает им путевку в еврокубки, но нужно соответствовать жестким критериям УЕФА. Мы со своей стороны будем помогать.

— Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?