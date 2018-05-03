Чемпионы соревнований «Будущее зависит от тебя» встретятся с «Арсеналом»

В жарких финалах сумели вырвать победу команды «Содействие» из Уссурийска (младшая группа) и красноярский «Тотем» (старшая группа). По традиции главным призом для юных чемпионов станет незабываемая поездка в столицу Великобритании и встреча с главным тренером и основным составом футбольного клуба «Арсенал» , которая в этом году пройдет в юбилейный 10-й раз благодаря личной поддержке российского предпринимателя и мецената Алишера Усманова

Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд юношей в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия, а также заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина , которая не смогла сдержать эмоции, награждая юных спортсменов: «Это невероятное событие. Очень благодарна, что меня сюда пригласили! Я видела нарезки матчей и потрясена той самоотдачей на поле, которую вы демонстрировали. Вы все — настоящая команда, настоящая семья. Я искренне желаю вам удачи в будущем, всевозможных наград и побед, а также всегда поддерживать друг друга и оставаться вместе!».

Палящее сочинское солнышко не испугало участников. Мальчишки успевали и в футбол поиграть, и на великах покататься, и даже посадить саженцы деревьев. Те же, у кого не очень получилось на великолепных искусственных газонах Олимпийской деревни, старались отыграться в чемпионате по киберфутболу. Каждый день начинался с уже традиционной зарядки, после которой окончательно проснувшись, детвора бежала на вкусный завтрак. А после обеда торопились скорее на пляж к морю. Вода еще не прогрелась, но самые отчаянные сорванцы с гиканьем и улюлюканьем врезались в обжигающие волны Черного моря. Многие мальчишки впервые видели его, и для них это было одним из ярчайших впечатлений в жизни. Особенным сюрпризом для команд стал поход в гости к давнему партнеру финальных игр в Сочи — парку развлечений «Сочи-Парк»: 5 часов ребята катались на фантастических аттракционах, ловя и запечатлевая в памяти каждый момент.

Но все-таки главным событием в эти дни для воспитанников детских домов и интернатов оставался его Величество Футбол. После двух дней группового этапа определились полуфиналисты. В младшей группе «Содействие» без особых хлопот расправилось с командой «Багряники» из Ярославской области (3:0), а «Юность» из Брянской области не менее легко над «Зарей» из Кемеровской области (3:1).

И вот главные матчи турнира. В младшей группе Никита Королев из «Юности» неожиданным дальним ударом распечатал ворота «Содействия». И этот счет долгое время оставался неизменным несмотря на постоянный подсказ самого молодого здесь на турнире тренера Антона Бойчука. Тренер сам выпускник уссурийского «Центра содействия семейному устройству». Поэтому с пацанами он, что называется, одной крови. И, в конце концов, Антон докричался до своих парней. Сначала Эдик Керноз (между прочим, признанный лучшим игроком турнира) счет сравнял, а потом Александр Сидоров удачно сыграл на добивании — 2:1. А потом приключился еще один футбольный курьез. Маленький вратарь «Содействия» Евгений Шахов (получивший свою статуэтку «Лучшему вратарю» турнира в младшей группе) так смачно приложился к мячу, что ударом от собственных ворот забросил его за шиворот оппоненту — 3:1.

«Да мне надоело смотреть, как они (мальчишки) бьют все выше перекладины, — рассказывал потом юный герой. — Вот и ударил. Конечно, удача помогла. Это мой первый в жизни гол как вратаря. Кто лучший вратарь мира? Конечно, Лев Яшин !».

Ну а подвел итог финалу у младших юношей Александр Сидоров. 4:1 — волевая и в то же время убедительная победа приморских детей.

«Мы не могли проиграть, так как нас дома ждали только с победой, — говорит тренер победителей Антон Бойчук, который вот уже четыре года работает с командой. — Мы трижды играли в финальных турнирах, но вот впервые победили. Я ребятам сказал: «Побеждает тот, кто больше хочет». Лучшим же назову капитана Евгения Девичинского. Он сегодня не забил, но зато своей игрой приносит большую пользу команде».

У старших юношей в финале между красноярским «Тотемом» и магаданским «Зеленым островом» все складывалось намного сложнее. Сергей Виноградов («Тотем») первым открыл счет, который продержался почти до самого конца матча. Но магаданцы уже не первый раз проявляли характер и на последних минутах сравняли: гол записал себе в актив Даниил Яковенко. 1:1 и победитель определялся в футбольной лотерее, послематчевых пенальти. Интрига умерла быстро. Магаданцы дважды потрясали каркас ворот, а вот красноярцы дважды били точно в угол (голы на счету Даниила Казаченко и Вадима Качнева).

«Мы серьезно готовились к возможной серии послематчевых ударов, — с невозмутимым как у Терминатора лицом объяснял тренер «Тотема» Олег Бадмаев. — А если говорить по игре, то это единственный матч, которым я доволен».

Теперь мальчишек красноярского «Тотема» и уссурийского «Содействия» ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».

Помимо главного приза от организаторов, свои награды игрокам также вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз «FairPlay» («Честная игра») и хрустальный кубок команде«Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа» по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова (Тверская область). Тренер получил футбольный мяч с автографами всех футболистов ФК «Локомотив». Спортивный портал «Чемпионат» также вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.

Ниже представлен полный список победителей и призеров Соревнований.

Призовая тройка (Младшая возрастная группа):

«Содействие» (Уссурийск, Приморский край, КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска)»Юность» (Брянская область, ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени героя России А. А. Титова»Заря» (Кемеровская область, МБУ «Детский дом №2)

Призовая тройка (Старшая возрастная группа):

Тотем (Красноярск, КГКУ „Красноярский детский дом №1“)»Зеленый остров» (Магаданская область, МОГКУ «Детский дом№1»)«Непоседы» (Московская область, ГКОУ МО «Непоседы»

Лучшие из лучших:

Младшая возрастная группа:

Вратарь — Евгений Шахов («Содействие»);Защитник — Никита Королев («Юность»);Нападающий — Даниил Киреев («Заря»);Бомбардир — Виталий Онешко («Сокол»);Игрок — Эдуард Керноз («Содействие»)

Старшая возрастная группа:

Вратарь — Тимур Тютнев («Тотем»);Защитник — Кадирдин Гафуров («Тотем»);Нападающий — Владимир Найчук («Эльбрус»);Бомбардир — Егор Елагин («Непоседы»);Игрок — Константин Степанов («Зеленый остров»)

Специальные призы от партнеров и соорганизаторов:

«FairPlay» от Федерации спортивных журналистов — команда «МОЛНИЯ» (Ижевск);«Лучшие тренеры финального этапа» по мнению «МАТЧ ТВ» — Валерий Индеев, команда «ВОЛГА» (Зубцов, Тверская область);Специальные награды от спортивного портала «Чемпионат» — Никита Шведов («Багряники»), Евгений Девичинский («Содействие»), Назар Ичетовкин («Молния») и Рамил Чупонов («Памир») за фантастический гол через себя.

О проекте «Будущее зависит от тебя»

Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением Правительства РФ за подписью Д. А. Медведева в 2018 году Соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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