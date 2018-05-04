Ещё
Более 100 спортсменов поучаствуют в чемпионате России по альпинизму в Северной Осетии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 100 спортсменов поучаствуют в чемпионате России по альпинизму в Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по альпинизму в скальном классе в пятницу впервые стартует в Северной Осетии, где соберутся более 100 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минспорта республики.
"С 4 по 13 мая в Северной Осетии впервые пройдет чемпионат России по альпинизму (класс — скальный). Чемпионат соберет более 100 покорителей горных вершин со всей страны", — сказал собеседник агентства.
Соревнования пройдут на левой части скального массива Кавдоломит в районе североосетинского селения Балта. По мнению специалистов, место идеально подходит для соревнований такого уровня. На скальном массиве разработали около 30 маршрутов экстра-класса протяженностью 380 м. Их создавали профессиональные альпинисты на протяжении более полутора месяцев.
Как рассказал ТАСС председатель федерации альпинизма Северной Осетии Казбек Хамицаев, скала, на которой пройдет чемпионат, впервые была опробована в 1988 году. Тогда в республике проходил седьмой чемпионат РСФСР по скалолазанию.
На сегодняшний день новые маршруты являются самыми сложными в стране. «Маршруты очень сложные, и потому с их помощью буду выявлены сильнейшие спортсмены. Их география очень большая, альпинисты приедут в республику из Крыма, Московской и Ленинградской областей, Челябинска, Ростовской области, всех регионов СКФО и т. д.», — сказал Хамицаев.
Организаторами чемпионата являются Министерство спорта РФ, Министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, Федерация альпинизма России, Федерация альпинизма и скалолазания РСО-Алания.
ТАСС: последние новости
Веломногодневка "Джиро" впервые стартует за пределами Европы Российский судья Карасев обслужит полуфинальный матч Лиги Европы "Зальцубрг" - "Марсель" Хоккеист Анисимов сказал, что еще надеется в будущем сыграть вместе с Панариным
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Липницкая удивила откровенным фото
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение