Более 100 спортсменов поучаствуют в чемпионате России по альпинизму в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. / ТАСС /. Чемпионат России по альпинизму в скальном классе в пятницу впервые стартует в Северной Осетии, где соберутся более 100 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минспорта республики.

"С 4 по 13 мая в Северной Осетии впервые пройдет чемпионат России по альпинизму (класс — скальный). Чемпионат соберет более 100 покорителей горных вершин со всей страны", — сказал собеседник агентства.

Соревнования пройдут на левой части скального массива Кавдоломит в районе североосетинского селения Балта. По мнению специалистов, место идеально подходит для соревнований такого уровня. На скальном массиве разработали около 30 маршрутов экстра-класса протяженностью 380 м. Их создавали профессиональные альпинисты на протяжении более полутора месяцев.

Как рассказал ТАСС председатель федерации альпинизма Северной Осетии Казбек Хамицаев, скала, на которой пройдет чемпионат, впервые была опробована в 1988 году. Тогда в республике проходил седьмой чемпионат РСФСР по скалолазанию.

На сегодняшний день новые маршруты являются самыми сложными в стране. «Маршруты очень сложные, и потому с их помощью буду выявлены сильнейшие спортсмены. Их география очень большая, альпинисты приедут в республику из Крыма, Московской и Ленинградской областей, Челябинска, Ростовской области, всех регионов СКФО и т. д.», — сказал Хамицаев.