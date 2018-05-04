Чемпионат России по альпинизму начался в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. / ТАСС /. Чемпионат России по альпинизму в скальном классе начался в Северной Осетии, в республике он проходит впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе минспорта республики.

"В первый день соревнований спортсмены выбрали маршруты в соревнованиях «Марафон». В субботу в этой компетенции начнутся состязания среди мужчин", — сказал собеседник агентства.

Чемпионат собрал около 100 альпинистов из 17 регионов Российской Федерации: Москвы; Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской областей; Красноярского и Ставропольского краев, субъектов СКФО, республики Крым.

Соревнования проходят на левом скальном бастионе горы Столовая. Именно этот бастион характерен самой большой протяженностью в российском спорте, а также имеет участки с отрицательным уклоном и сложным рельефом. Всего проложено 30 маршрутов экстра-класса, самый длинный из которых протяженностью 380 м. Для победителей и призеров чемпионата, который завершится 13 мая, учреждили призовой фонд.

Организаторами чемпионата являются Министерство спорта РФ, министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, Федерация альпинизма России, Федерация альпинизма и скалолазания РСО-Алания.