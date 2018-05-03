Чемпионат России по альпинизму пройдёт в Северной Осетии

Северная Осетия готовится принять всероссийский чемпионат по альпинизму, сообщает ГТРК «Алания»

Соревнования пройдут с 4 по 13 мая в районе автодороги «Владикавказ-Джейрах». Организаторы ждут спортсменов из разных регионов России и даже из самых отдалённых точек страны.

Подготовка к чемпионату идёт полным ходом. Организаторы расчищают склоны, убирая подвижные камни. Затем будут пробивать трассы — прокладывать маршруты для спортсменов. Этим займётся российский альпинист Евгений Дмитренко.

Маршрутов будет примерно 30, и на каждом предусмотрят страховочные точки. Все проложенные трассы будут разными по протяжённости и сложности, и спортсмены смогут выбирать, какой маршрут интересней для них. Самый протяжённый путь составит около 350 метров.