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Чемпионат России по альпинизму пройдёт в Северной Осетии
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Чемпионат России по альпинизму пройдёт в Северной Осетии 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Северная Осетия готовится принять всероссийский чемпионат по альпинизму, сообщает ГТРК «Алания».
Соревнования пройдут с 4 по 13 мая в районе автодороги «Владикавказ-Джейрах». Организаторы ждут спортсменов из разных регионов России и даже из самых отдалённых точек страны.
Подготовка к чемпионату идёт полным ходом. Организаторы расчищают склоны, убирая подвижные камни. Затем будут пробивать трассы — прокладывать маршруты для спортсменов. Этим займётся российский альпинист Евгений Дмитренко.
Маршрутов будет примерно 30, и на каждом предусмотрят страховочные точки. Все проложенные трассы будут разными по протяжённости и сложности, и спортсмены смогут выбирать, какой маршрут интересней для них. Самый протяжённый путь составит около 350 метров.
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