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В Северной Осетии стартовал чемпионат России по альпинизму
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В Северной Осетии стартовал чемпионат России по альпинизму 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Чемпионат России по альпинизму в скальном классе стартовал в Северной Осетии; соревнования проходят на левой части скального массива «Кавдоломит» в районе села Балта, сообщает пресс-служба Минспорта республики.
На чемпионат приехали около 100 альпинистов из 17 регионов РФ: Москвы, Московской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Волгоградской, Воронежской областей, Красноярского и Ставропольского краев, субъектов СКФО, Республики Крым.
"Соревнования проходят на левом скальном бастионе горы Столовая. 30 маршрутов протяженностью от 100 до 380 метров. Именно этот бастион характерен тем, что и протяженность неповторимая на сей день в российском спорте, а также много участков с отрицательным уклоном, а рельеф очень сложный. Во многих местах скалы как будто специально зализаны, на помощь альпинисту приходит его высокий профессионализм, его умение проходить микрорельефы", — отмечается в сообщении.
В состав групп у мужчин и женщин входят по 2 альпиниста, которые выбирают маршруты в соревнованиях «Марафон» и «Связки». В первый день альпинисты выбрали маршруты в «Марафоне». Выбор осуществлялся по рейтингу группы из двух спортсменов, который является суммой очков участников на 2018 год в скальном классе. Выбор первого маршрута во второй день осуществляется по результатам первого дня. Порядок старта в «Связках» определяется по результатам соревнований в «Марафоне». Результатом групп у мужчин и женщин станет сумма баллов полученных за прохождение всех маршрутов за 16 часов «Марафона» и двух маршрутов в соревнованиях «Связки».
Для победителей и призеров чемпионата страны учрежден призовой фонд. Торжественное открытие чемпионата состоится 6 мая, а завершится он 13 мая.
Чемпионат организован Минспорта РФ, Минспорта РСО-Алания, Федерацией альпинизма России, Федерацией альпинизма и скалолазания РСО-Алания.
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