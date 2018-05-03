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До окончания приема заявок на медиаконкурс «Страна чемпионов» остается 10 дней
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До окончания приема заявок на медиаконкурс «Страна чемпионов» остается 10 дней 

Волга Ньюс 1 час назад
Участниками конкурса «Страна чемпионов» могут быть граждане РФ в возрасте до 35 лет, проживающие на территории страны. В случае участия в Конкурсе несовершеннолетнего гражданина организационный комитет может запросить дополнительное согласие родителей или законных представителей на участие в конкурсе и обработку персональных данных.
Участникам конкурса необходимо заполнить соответствующую регистрационную форму на его официальном сайте страначемпионов.рф, а также прикрепить конкурсную работу в соответствующем направлении и номинации.
Экспертный совет в срок до 16 мая проводит первичную обработку поступивших работ и предложений и формирует списки финалистов конкурса, приглашенных к участию во Всероссийском медиафоруме «Страна чемпионов».
Всероссийский медиафорум «Страна чемпионов» пройдет в период с 3 по 5 июня в одном из субъектов страны.
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