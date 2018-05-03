ФАС не одобрило рекламу «Офтальмина»На основе обращения обманутого покупателя было возбуждено уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба начала проверку рекламного интервью. По итогам расследования установить фармацевтическую квалификацию специалиста не удалось.
В рекламном интервью указывалось, что продукция не является медицинским препаратом, лекарством и БАДом. Однако неоднократно говорилось о различных лечебных свойствах продукции. ФАС признало рекламодателя и рекламную площадку виновными в нарушении федерального закона «О рекламе».
При расследовании дела, правоохранители столкнулись с ограничениями в законодательстве. Так как в рекламном ролике не назывались болезни, от которых якобы может излечить рекламируемая продукция. Опыт, полученный в результате расследования, будет применен, чтобы внести новые поправки в закон «О рекламе». Чтобы обезопасить потребителей от некачественной продукции, а также исполнить права потребителей на добросовестную и честную рекламу.