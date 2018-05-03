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ФАС не одобрило рекламу «Офтальмина»
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ФАС не одобрило рекламу «Офтальмина» 

Банки Сегодня 1 час назад
ФАС не одобрило рекламу «Офтальмина»На основе обращения обманутого покупателя было возбуждено уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба начала проверку рекламного интервью. По итогам расследования установить фармацевтическую квалификацию специалиста не удалось.
В рекламном интервью указывалось, что продукция не является медицинским препаратом, лекарством и БАДом. Однако неоднократно говорилось о различных лечебных свойствах продукции. ФАС признало рекламодателя и рекламную площадку виновными в нарушении федерального закона «О рекламе».
При расследовании дела, правоохранители столкнулись с ограничениями в законодательстве. Так как в рекламном ролике не назывались болезни, от которых якобы может излечить рекламируемая продукция. Опыт, полученный в результате расследования, будет применен, чтобы внести новые поправки в закон «О рекламе». Чтобы обезопасить потребителей от некачественной продукции, а также исполнить права потребителей на добросовестную и честную рекламу.
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