Столы, миниатюрки, кубки: спортивный Warhammer 40,000

Как проходят российские турниры по самому популярному настольному варгейму.

В мире видеоигр очень сложно найти человека, который бы ничего не слышал о вселенной Warhammer 40,000. Видеоигры по этому сеттингу выходят достаточно часто, да и фанатов у «флаффа» (подробно прописанной истории вселенной) более чем хватает. Однако не стоит забывать, что началось всё в далёких 80-х с настольного варгейма. И, в общем-то, весьма активно продолжается до сих пор.

В конце апреля в Казани состоялся традиционный командный турнир по классическому, настольному Warhammer 40,000. Мероприятие по меркам настолок очень крупное: 60 человек, 30 столов и армии на 2500 очков.

Не углубляясь в правила и кодексы, рассказываем, как живут фанаты 40K, которые выбрали мрачный мир далёкого будущего своим хобби.

Практически каждый по-настоящему большой «командник» превращается во всероссийское событие. Во-первых, потому, что фанаты настольной «Вахи» очень хорошо знакомы и каждый такой турнир — повод встретиться. Во-вторых, действительно крупное мероприятие уровня казанского чемпионата требует больших площадей, которые могут позволить себе далеко не все клубы в стране.

Надо понимать, что комфортный размер игрового террейна (модельного поля боя, на котором проходит партия) составляет 180 сантиметров на 120 сантиметров. Таких столов нужно не меньше тридцати. Обычно турнир занимает 250 квадратных метров только игровой зоны, так что каждый крупный командник — событие для всех фанатов 40K России.

География участников действительно обширна: Уфа, Тольятти, Москва, Пенза, Ижевск… Чтобы гости успели приехать, поиграть и даже немного посмотреть на город, датами проведения намеренно выбираются какие-то крупные праздники. Например, майские.

Как же передвигаются армии хрупких миниатюр между городами? Аккуратно. Почти все игроки используют специальные сумки-перевозки и плотный поролон, в который укладываются игровые модели.

Кто-то мастерит схожие конструкции сам из строительных чемоданчиков, а кто-то покупает уже готовые решения от той же Games Workshop или других брендов.

Каждый участник перед началом турнира обязан заявить на мероприятие свой «ростер», выслав его организаторам. Это листок армии, где указано, какие модели и в какой конфигурации привезёт команда. Нельзя заявить танк с автопушкой и приехать, взяв БТР с лазганом. В минимальные требования также входит и покраска армии, чтобы судья мог различать миниатюры на столе. Обычно это три цвета, но в казанском регламенте этот момент решили не уточнять.

На каждом турнире заявлен лимит очков, от которого зависит как масштаб армий, так и длина партий. Казанские командники традиционно проводятся по верхнему лимиту. В этом году формат соревнований был установлен на 2500 очков.

Форматы по очкам существуют для того, чтобы на соревнования приезжали армии примерно одинаковой силы. Тут надо пояснить, что в Warhammer 40,000 каждая миниатюрка и даже оружие в руках солдата имеет «цену» в уже указанных очках. Новички, как правило, играют компактными армиями на тысячу очков. Формат в 2500 очков, в свою очередь, предполагает большие армии с серьёзной и «дорогой» для обычных сражений техникой.

Четверть от армии Астра Милитарум на 2500 очков

Выбор формата нынешнего турнира, с одной стороны, привёл к тому, что в столице Татарстана собрались невероятно зрелищные армии, а с другой — каждая партия с таким обширным ростером занимает, в среднем, по пять часов.

В итоге соревнования проходят два дня по 10-12 часов, где перерыв на обед занимает от силы час с небольшим.

Времени на обед мало, а потому игроки берут еду с собой. На фото: эльдары штурмуют бутерброд с котлетой, M2.18 Каждому участнику необходимо оплатить символический сервисный сбор. Он требуется на экстренные покупки (вода, подносы для армий) и для оплаты полиграфии.

Каждый участник получает специальную книжку-блокнот. В ней подробно указаны подробности всех четырёх игр (типы миссий, расстановка армий на столе) и присутствует отрывной листок, по которому позже судьи считают результат.

Казанский регламент предполагает, что победившая команда должна в сумме сделать следующее:

Паринги выбираются жеребьевкой, жёсткой турнирной таблицы с «выбывшими» тут нет.

Первый день турнира — это всегда нервы и концентрация конкретно на игре. Если не вдаваться в детали, то ход матча выглядит так:

Сначала стол (террейн) измеряется дюймовыми линейками.

Дальше армия выставляется в соответствии с форматом, который указан в книжке участника.

Ну а затем начинается обычная игра по стандартным правилам восьмой редакции. Комнаты со столами гудят, а до простых зрителей тут и там долетают обрывки замысловатого пиджина фанатов настольного Warhammer.

Хоть в книжке указаны актуальные дополнения к правилам, на столах участников всегда присутствует литература и книга правил. Почти все игроки имеют хотя бы один «рулбук» на команду, а для забывчивых его может предоставить клуб-организатор.

Второй важной составляющей игры являются кодексы. У каждой стороны конфликта есть свои детальные правила, которые сведены в единые книги. Кто-то привозит бумажные кодексы, однако большинство игроков держит электронные копии книг в своих устройствах.

Партия состоит из пяти ходов (но всё понятно, как правило, уже после трёх) которые делятся несколько фаз:

На самом деле, фаз немного больше, но мы обозначаем лишь основные. Названия отрезков говорят сами за себя. Армии двигаются, кастуют заклинания и наконец-то обмениваются ударами. Занимают такие тривиальные вещи существенное количество времени. Это связано с рядом факторов.

Перво-наперво, приходится активно работать дюймовой (правила написаны в Британии, а потому все измерения ведутся в имперской системе) линейкой для движения. Далее, игрокам надо выбрасывать кубы практически для каждой активности. Это упрощает расчёты и вносит в партию элемент неожиданности.

Ну и тут не видеоигры, а потому все формулы с характеристиками надо держать в голове, изредка обращаясь к книге правил. Восьмая редакция немного ускорила темп партий, отказавшись от легендарных радиальных линеек (шаблоны взрывов) и ряда других настольных атавизмов, однако самая быстрая игра на 2500 очков всё равно занимает минимум четыре часа даже у очень опытных соперников.

Если за столом возникает спорная ситуация, то на помощь приходят судьи. Горячих диспутов, при этом, почти не бывает. Игроки приехали сюда в первую очередь ради фана и тусовки.

Тем более, что по итогам первого дня многие участники уже чётко понимают свои спортивные перспективы, а также достоинства и недостатки собственного турнирного «ростера».

Есть у спортивного Warhammer 40,000 и проблемы, для искоренения которых и полезны такие мероприятия. Какие-то стороны сильнее, какие-то юниты бьют больнее, а какие-то армии остаются на обочине до ближайшей «починки» правил.

К чести современной Games Workshop, они подробно изучают «батл-репорты» с турниров и оперативно приводят совсем уж адские перекосы баланса в порядок. Да, в настольных играх тоже бывают патчи, вы всё правильно поняли.

Когда завеса спортивности спадает, а накал страстей сбавляет градус, начинаешь внимательнее следить за залом. И первое, что поражает — демография. За столом можно увидеть как 11-классников, так и седых дядек, включая даже сотрудников силовых структур.

Секрет в том, что крупные «командники» проводятся не ради кубков и призов (они очень символические), но ради новых знакомств и обмена опытом. А потому второй день плавно перетекает из игрового в «тусовочный», где партии до самого конца доигрывают только прожжёные спортсмены.

Кто-то ходит и восхищается работой мастеров покраса, смотрит на интересные конверсии и редкие модели, которые почти невозможно увидеть в обычных клубах. Ряд игроков-спортсменов внимательно зондирует ростеры побеждающей команды и делает заметки на тему новых тактик.

Ну а кто-то просто сдаётся на середине второго хода, жмёт руки, записывает в книжку желаемый спортивный результат и идёт пить пиво. В этом нет ничего страшного, это же турнир в кругу друзей, а не работа. Как верно подметил на исходе дня один из участников: «Не жалуйся на кубы. Ты же мужчина!»

Заканчивается всё удивительно скромной для пафосного ореола 40К церемонией награждения. Свои призы получают: первое место, последнее место и лучший «покрас». Отдельно награждается умение вести себя за столом, где памятные «печати чистоты» получает самая спортивная команда и самый «фановый» игрок.

После этого участники упаковывают армии. Кто-то спешит на вокзал, а организаторы, пожав всем руки, начинают сдвигать столы в арендованых на пару дней аудиториях Казанского Федерального Университета.

Гран-при за лучший «покрас»

Типичный игровой «покрас»

И вот уже через каких-то полчаса, поля боёв мрачного мира далёкого будущего превращаются в самые обычные скучные и аккуратные лекционные залы, которым чужда атмосфера радости ушедшей пары дней.

Победила, кстати, команда «ДЦП-гейминг» из Уфы, которая обошла соперников из столичного коллектива «Тлен и Безысходность» всего на 1 балл. Причём это был балл за «покрас».

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