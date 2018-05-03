Ещё
Домашние матчи «Интера» посетили более миллиона болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Домашние матчи «Интера» посетили более миллиона болельщиков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
18 домашних матчей «Интера» в серии А посетили 1 026 177 болельщиков, сообщает Football Italia. Миланская команда единственная в чемпионате Италии, которой удалось добиться такого результата в текущем сезоне.
Второе по посещаемости место занимают соперники из «Милана». 17 матчей «россонери» увидели вживую 894 502 болельщика. Тройку самых популярных команд замыкает «Наполи», который также за 17 игр собрал аудиторию в 719 503 фаната.
Отметим, что «Интер» после 35 туров серии А занимает пятую строчку с 66 очками. «Милан» с 57 баллами держится на седьмом месте, «Наполи» идет вторым, имея в активе 84 очка.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сергей Прядкин: "Не хочу обижать ни "Авангард", ни "Тосно", но нужно соответствовать критериям, чтобы играть в Лиге Европы" Лучшие райдеры России закрыли сезон ToyotaWeekend Как выглядит "Самара Арена" за сутки до матча. Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как России тягаться с Канадой и США?13
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна8
Боец ММА показательно удушила американского военного
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение