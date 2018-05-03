Где в Вологде заниматься бегом, рассказали участники «Зеленого марафона»

«Вологда РФ» запускает серию роликов, в которых расскажем, где в нашем городе можно совершить пробежку. Участниками мини-фильмов станут жители Вологды, которые уже зарегистрировались на общегородской забег. Спортивный праздник «Зеленый марафон „Бегущие сердца“ состоится 27 мая.

Первым свое любимое место для тренировок показал Алексей Кузнецов . Для своих пробежек он выбрал стадион возле школы № 14.

»Здесь очень хорошо бегать, потому что на стадионе уложены резиновые дорожки. И просто здесь чисто, красиво и комфортно», — пояснил свой выбор молодой человек.

По профессии Алексей Кузнецов — страховой брокер, но спорт занимает весомое место в его жизни.

«Я вырос в спортивной семье: мама — преподаватель физкультуры, отец — военный, так что со спортом я дружу с самого детства. Иду с ним рука об руку», — говорит Алексей.

Вологжанин увлекается многими видами спорта. В списке его спортивных заслуг — разряд по лыжным гонкам, легкой атлетике и волейболу. А вот бег притягивает, прежде всего, своей простотой. Это очень доступный вид спорта. Для того чтобы выйти на пробежку, не требуется особой экипировки.

На забег Алексей зарегистрировался одним из первых. Вы тоже можете сделать это бесплатно прямо сейчас на официальном сайте проекта.