«После победы на Олимпиаде сборную России по хоккею все боятся»

Сборная России стартует на чемпионате мира по хоккею в Дании 4 мая матчем с командой Франции. Россияне отправились на турнир в статусе обладателей золота Олимпиады-2018 в Южной Корее. При этом ряд олимпийских чемпионов пропустят мировое первенство, нет в составе сборной и многих других сильнейших российских игроков.

Кожевников: «Я бы не сильно рассчитывал на то, что эти игроки из НХЛ все-таки приедут. У нас достаточно своих ребят, которые могут хорошо выступать. Хоккеисты из НХЛ вылетят, приедут уставшими, не в лучшем состоянии. Я считаю, надо сразу заполнить всю заявку и не нервничать, не дергаться по ходу турнира. А то на предыдущих соревнованиях мы ждали Овечкина, Кузнецова, и что? Наши ребята из Континентальной хоккейной лиги лучше смотрелись, а игроки НХЛ приехали уставшими, почти по 100 игр сыграли в сезоне, к тому же были после долгого перелета».

Плющев: «Здесь вопрос не в том, кто в какой лиге играет — КХЛ или НХЛ. Здесь главное — тренер, который видит и определяет то, что ему нужно для выполнения основных задач и решения проблем. Произносить, как некоторые комментаторы, слова благодарности в адрес хоккеистов, кто приехал к нам из НХЛ, не нужно. Некоторые ребята приезжают из четвертых или пятых составов и должны еще доказать, что они лучше тех, кто играет в КХЛ. Так что вопрос совсем в другом — должна быть система, политика с определенным видением того, что мы хотим сделать. Если мы хотим из года в года решать вопросы на мелкотравчатом уровне, то все это может быть. Но если нам нужно плотно и серьезно работать на перспективу, чтобы к нам не было никаких претензий, наверное, надо садиться и смотреть, что же делать».

Морозов: «По своему опыту знаю, что приезжать из заокеанских клубов к стадии плей-офф — это тяжело. Сказывается акклиматизация, тяжело войти в игру. А многие наши ребята прошли уже подготовку, этапы Евротура, и они подойдут к чемпионату мира во всеоружии. У них есть хороший потенциал, и они могут показывать результат, так что надеемся на победу».

Велик ли спрос с Воробьева

Главный тренер россиян, 43-летний Илья Воробьев — один из самых молодых тренеров в истории национальной сборной по хоккею. Он возглавил команду всего за три недели до начала чемпионата мира. Тренер сменил на этом посту опытнейшего Олега Знарка, под руководством которого российская команда впервые за 20 с лишним лет одержала победу на Олимпиаде. В сборной России Воробьев работает с 2016 года, он был с командой на всех главных турнирах — чемпионатах мира, Кубке мира, Олимпийских играх. Специалист много времени работал с так называемой олимпийской сборной и занимался обкаткой резерва в товарищеских играх.

Крикунов: «Времени для работы перед чемпионатом мира, конечно, у тренерского штаба совсем немного, но что делать, раз они попали так? У меня тоже была примерно такая ситуация, когда я пришел в сборную в 2004 году перед чемпионатом мира. Тогда у нас тоже был Евротур в Швеции, правда, мы его выиграли, у нас была немного другая мотивация. Так что тренерам надо в первую очередь разобраться с главными моментами, а дальше уже все пойдет. Ребята у нас и в НХЛ в этом сезоне играли неплохо, и те, кто из России поедет, совсем не слабые. Поэтому команда должна получиться хорошая. Воробьев, конечно, в сборной еще почти не работал, а это совсем другая работа в отличие от клубной. Но, как говорится, назвался груздем — полезай в кузов».

Кожевников: «Набирает игроков и несет ответственность за результат главный тренер. Сейчас, перед турниром, на него нападать не имеет смысла. Тут у каждого свое мнение. Воробьев не первый год в сборной, он готов — посмотрим, что получится, каков будет результат. Для сборной России хорошее выступление — это только первое место. Мы — олимпийские чемпионы, и надо этот статус подтверждать. Действующим олимпийским чемпионам трудно не рассчитывать на первое место на любом турнире. Сейчас команда новая: в принципе, если в тройку войдем, то будет нормально, но уже на следующий год точно должно быть золото».

Плющев: «Такие кардинальные изменения перед чемпионатом мира не проходят зря. Все-таки сборная сейчас практически создается с нуля, и мы уже привыкли к таким ситуациям. Почему-то такие явления, как преемственность поколений и создание системы, сегодня немного забываются или отвергаются. Сложности есть, сложности будут, в том числе и на чемпионате мира. Не знаю, какие будут стоять перед тренерами задачи, но история нашего хоккея настолько богата, наш хоккей настолько богат своей историей, что мы не можем просто думать о том, чтобы где-то как-то „пристроиться“.

У команды есть серьезные проблемы, и их надо решать системно. Нельзя, например, отрывать юниорский и молодежный хоккей от основной сборной, ведь все это взаимосвязано. Поэтому очень бы хотелось, чтобы было осознание того, что времена шапкозакидательства давно прошли. Надо искать пути решения сложившихся проблем, если мы не хотим потерять уровень нашего национального вида спорта».

Кто представит сборную России

Кожевников: «Пока трудно говорить, как сборная будет играть в таком составе, надо посмотреть первые игры. Команде пойдут на пользу матчи с не самыми сильными сборными в начале турнира. Произойдет так называемая раскатка, игроки отойдут от нагрузок и будут постепенно набирать ход».

Крикунов: «Надо еще немножко сплотить этих ребят, потому что костяк сборной всегда был из России, мы добавляли энхаэловцев, и все. Канадцы же тоже приезжают так, что у них этой команды в начале как бы нет, и они уже по ходу чемпионата набирают и набирают боеспособный коллектив. Здесь надо учесть опыт этих команд и игроков, посмотреть тренерам, в чем наши сильные стороны. Те же канадцы умеют сплотить команду, особенно к плей-офф. В этом направлении надо работать, так как наши, думаю, уж в восьмерку точно попадут. А вот там уже надо полностью определиться и по тактике, и по реализации численного большинства так, чтобы уже были и ударные, и блокирующие пятерки, звенья большинства и меньшинства.

Наличие Павла Дацюка поможет команде, так как в ее составе будет авторитетный игрок, который может всех настроить и направить. Он правильный парень, никуда не уведет в сторону, а нацелит этих ребят на игру. Думаю, здесь должно быть все нормально, ведь Павел — авторитет для игроков и НХЛ, и КХЛ».

Плющев: «Честно скажу, не хочу высказывать мнение о тех или иных игроках, потому что состав определяет главный тренер. Те задачи, которые он ставит перед игроками, в принципе в состоянии выполнить каждый, кого пригласили. Единственное, повторюсь, очень бы хотелось, чтобы мы сделали серьезные выводы на перспективу. Многие вещи, которые связаны с решением международных проблем, перетекут на спортивные площадки. В этой ситуации очень бы не хотелось видеть несостоятельность в решении задач. Североамериканский хоккей на сегодняшний день прогрессирует, чего не можем сказать мы о своем хоккее. При этом у нас огромный человеческий и исторический потенциал для решения любых проблем, выход из них есть — это главное».

Морозов: «Сборная России сейчас выглядит фаворитом в любом составе. После победы на Олимпиаде нас все боятся. Лишь бы смена тренерского штаба не сыграла злую шутку. А состав у нас сыгранный, знает, как побеждать в нервных играх. Олимпиада стала большим опытом. Плюс некоторые игроки из НХЛ все равно будут, уверен, что они усилят сборную. Сборная России едет на чемпионат мира одним из фаворитов, как и всегда».