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Сборная больницы № 51 заняла 2 место в международном турнире по мини-футболу
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Сборная больницы № 51 заняла 2 место в международном турнире по мини-футболу 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Соревнования прошли в рамках фестиваля «Формула жизни» на тренировочном поле стадиона «ВЭБ Арена».
В состязания приняли участие 16 команд из московских медицинских организаций, а также медиков из штата Сан-Пауло (Бразилия) и Астаны (Казахстан).
Организатором турнира традиционно выступила городская клиническая больница № 67 им Л. А. Ворохобова при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы. — Наша формула — это здоровый образ жизни, именно такой пример мы хотим показать москвичам и нашим пациентам. Эта идея объединяет 130-тысячную команду московских медиков. Все мы понимаем, что такое событие, как Чемпионат мира по футболу в Москве — событие планетарного масштаба, а наш матч — возможность прикоснуться к этому замечательному виду спорта, — отметил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. — Я уверен, что сегодня борьба будет честной, напряженной, интересной и доставит большое удовольствие всем, кто принимает участие в таком потрясающем празднике.
По итогам матчей все призовые места заняли представители московских больниц. Победителем стала команда Первой градской, второе и третье места заняли сборные городской клинической больницы № 51 и городской клинической больницы им. В. М. Буянова.
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