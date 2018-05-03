В России обсуждается вопрос о возрождении Кубка Лиги 

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин. В частности, он сообщил: «Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Мы совместно с клубами занимаемся разработками положения и определением дат, когда его удобнее провести. Пока есть предложение сделать небольшой турнир с участием восьми команд. Единственная загвоздка — сроки Кубка. Европейский календарь очень жесткий. По сути, у нас нет свободных окон. Однозначно этот турнир будет проводиться в зимнюю паузу. В 20-х числах мы представим его проект».