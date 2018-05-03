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«Первомай» на волейбольной площадке
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«Первомай» на волейбольной площадке 

Советский спорт 1 час назад
Победителями межнационального волейбольного турнира, посвященного Дню весны и труда, стала команда Немецкой национально-культурной автономии.
Волейбольный турнир состоялся 1 мая во «Дворце молодежи». Его участниками стали команды, представляющие национально-культурные объединения Омской области. Всего на площадку вышли спортсмены из 8 команд.
После кругового турнира определились сильнейшие дружины, которые и решили судьбу медалей. В матче за третье место встретились команда курсантов Омского автобронетанкового института и волейболисты Казахстанской национально-культурной автономии. «Сибирские танкисты» одержали убедительную победу — 2:0. С таким же счетом завершилась и финальная встреча. Команда Немецкой национально-культурной автономии оказалась сильнее сборной Содружества Узбекистанцев.
Теперь спортсмены-любители из омских национально-культурных объединений с нетерпением ждут июня. На 10-е число запланирован футбольный турнир «Мяч дружбы», который пройдет на омской земле уже в 6-й раз. В 2018 году местом его проведения станет спортивный комплекс «Красная звезда».
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