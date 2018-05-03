Омские «рукопашники» сразятся за Кубок мира на Кипре

Призовые места в рамках Кубка России открыли перед нашими спортсменами международные «горизонты».

Кубок России, посвященный памяти первого президента Общероссийской федерации рукопашного боя Валерия Харитонова , проходил в Уфе с 23 по 26 апреля. Участниками состязаний стали порядка 300 «рукопашников» из 46-ти регионов России. Омскую область представляли 37-летний мастер спорта Максим Якобюк, а также 19-летние Артём Нужнов и Илья Иващенко . По итогам турнира двое омичей стали призерами Кубка России и получили путевки на Кубок мира, который в октябре примет Кипр.

Для Максима Якобюка победа в категории «свыше 90 кг» стала далеко не первым серьезным успехом в карьере, а вот «серебро» Артёма Нужнова в весе «до 65 кг» позволило молодому бойцу выполнить норматив мастера спорта России.

Третий омский спортсмен боец — Илья Иващенко — в этот раз остался без наград, но был отмечен призом «За волю к победе». Между тем, свой путь к международным стартам проложил и Илья: две недели назад он отобрался на первенство мира через первенство России и в сентябре выступит в Минске, где встретятся лучшие бойцы планеты 18-21 года.