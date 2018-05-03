Морено: «Салах тренируется на 20% из-за страха получить травму»

Защитник «Ливерпуля» Альберт Морено утверждает, что его партнер по команде, Мохамед Салах , очень осторожно относится к тренировкам, поскольку слишком сильно боится получить травму. Морено также поделился ожидания от финала Лиги чемпионов против «Реала»

В текущем сезоне Салаха забил 43 гола в 49 матчах во всех турнирах.

«Салах — классный парень, очень скромный и спокойный. Нет смысла обсуждать, какой он на поле. Все и так видят его игру и знают статистику. Он проводит потрясающий сезон.

На тренировках он другой. Он тренируется на 20%, поскольку боится получить травму и хочет сохранить силы к играм.

Когда я играл за «Севилью», то много раз встречался с «Реалом». Против них очень непросто играть. У них отменная команда. Но они находятся в такой же позиции, что и мы. У нас в нападении играют очень опасные парни. Нам есть, что показать в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Морено ESPN.