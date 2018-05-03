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Морено: «Салах тренируется на 20% из-за страха получить травму»
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Морено: «Салах тренируется на 20% из-за страха получить травму» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Защитник «Ливерпуля» Альберт Морено утверждает, что его партнер по команде, Мохамед Салах, очень осторожно относится к тренировкам, поскольку слишком сильно боится получить травму. Морено также поделился ожидания от финала Лиги чемпионов против «Реала».
В текущем сезоне Салаха забил 43 гола в 49 матчах во всех турнирах.
«Салах — классный парень, очень скромный и спокойный. Нет смысла обсуждать, какой он на поле. Все и так видят его игру и знают статистику. Он проводит потрясающий сезон.
На тренировках он другой. Он тренируется на 20%, поскольку боится получить травму и хочет сохранить силы к играм.
Когда я играл за «Севилью», то много раз встречался с «Реалом». Против них очень непросто играть. У них отменная команда. Но они находятся в такой же позиции, что и мы. У нас в нападении играют очень опасные парни. Нам есть, что показать в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Морено ESPN.
Морено в декабре получил травму в игре Лиги чемпионов против «Спартака» и после этого два месяца восстанавливался. В текущем сезоне Морено вышел в стартовом составе «Ливерпуля» лишь 4 раза во всех турнирах.
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